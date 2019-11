La Paz: Vecinos se rebelan contra sus dirigentes y otros se sienten como rehenes en sus barrios







16/11/2019 - 08:15:28

La Paz.- Vecinos de El Alto, Viacha y Achocalla, además de gremiales y choferes, se rebelaron contra sus dirigentes que exigen participar en marchas y bloqueos a favor del expresidente Evo Morales. En otras dos poblaciones se sienten como rehenes al no poder salir de sus casas por negarse a protestar.



Los habitantes de los 14 distritos de El Alto decidieron rebelarse contra sus dirigentes y convocaron a través de las redes sociales a un cabildo pacífico programado para el próximo lunes a las 10:00 , en la plaza Obelisco de la avenida Cívica, informa Página Siete.



Según el comunicado, el cabildo es organizado para expresar su rechazo “al abuso de los diferentes dirigentes que están obligando a todos los vecinos a salir para bloquear y cerrar las calles”. Los pobladores son amenazados con multas y saqueos a sus casas.



“Basta de los abusos de unos cuantos que les gusta vivir de la política y utilizar al pueblo para que los vecinos sirvan de escalera, luego se acomodan en diferentes pegas con jugosos sueldos”, se lee en la convocatoria.



Los vecinos aseguran que a través de esta convocatoria quieren “mostrar a toda Bolivia y al mundo que la verdadera gente humilde de El Alto vive y alimenta a su familia de su trabajo”.



SE SIENTEN COMO REHENES



Vecinos de Mecapaca y Jupapina, Lipari, Huajchilla, Carreras, Valencia, Palomar y otras más de la zona sur de La Paz se sienten atemorizados y como rehenes por los bloqueos registrados en el sector, informa El Diario.



“Los vecinos se declararon en estado de emergencia y se sienten rehenes en su propia zona, debido a que viven amenazados y no pueden salir de sus casas, por los bloqueos infranqueables que hay en la zona”, dijo uno de los vecinos.



Precisó que los bloqueadores amedrentan a los vecinos y les amenazan con quemarles sus casas, además de quitarles sus terrenos si llaman a la Policía. “Estamos aislados, los movilizados han cortado los árboles de Mallasa y cerca del zoológico para cerrar las calles. Nos sentimos desamparados, esto es tierra de nadie”.



El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) contestataria de El Alto, Nelson Yujra, dijo que muchos vecinos sufrieron amenazas y atentados contra sus viviendas por negarse a marchar en defensa del Movimiento Al Socialismo (MAS), dice Página Siete.



Mediante las redes sociales, varios pobladores del distrito 7 de El Alto contaron que se sienten amenazados porque en sus puertas pintaron la palabra “Faltón”. Indicaron que los responsables de este tipo amedrentamientos son los dirigentes del MAS que los últimos cinco días pretenden obligar a las personas a salir a las calles para formar parte de las movilizaciones en favor del partido de Evo Morales.



CONVOCAN A PROTESTAR CONTRA LA VIOLENCIA



“Queridos vecinos y vecinas depongamos las actitudes, no nos dejemos utilizar por grupos vandálicos que solamente hacen daño y demuestran una mala imagen de El Alto porque el ciudadano alteño es trabajador, respetuoso y es consecuente con sus luchas y el desarrollo de su barrio, de su distrito y de su ciudad”, sostuvo Yujra. Llamó además a la paz y pidió deponer las actitudes violentas, dijo a Página Siete.



Vecinos de la zona Ciudad Satélite también lanzaron una convocatoria a través de las redes sociales. Se denomina “Paz para El Alto”. Los pobladores de esta zona convocaron a un encuentro en la plaza del Tinku a las 17:00 para participar en la actividad. La gente debe asistir con prendas y banderas blancas, pero además deben llevar velas.



Los habitantes de las zonas Villa Esperanza y 16 de Julio también se rebelaron por separado y concluyeron en no acatar el paro cívico que fue anunciado por la Fejuve afín al MAS. Al contrario, los vecinos aseguraron que se prepararán con propuestas para las próximas elecciones presidenciales.



Los pobladores de Alto Lima Primera Sección también resolvieron no participar en los bloqueos y marchas, medidas convocadas por la Fejuve afín al MAS. Los vecinos pidieron paz. “Nos mantendremos en alerta ante cualquier amedrentamiento”, se lee en uno de los puntos de la resolución de la asamblea.



TRANSPORTE EN EMERGENCIA



Los transportistas también se encuentran en emergencia. “Queremos que de una vez se solucione este problema. Desde hace mucho tiempo que no podemos trabajar”, aseguró el secretario general de la Central Única de Choferes, Freddy Quispe a Página Siete.



El dirigente dijo que los choferes también son padres, tienen familias y necesitan llevar alimentos a sus hogares. Muchos de sus afiliados tienen deudas bancarias y no pueden pagarlas como consecuencia de las movilizaciones y el paro cívico que duró al menos 20 días. Otro de los dirigentes del sector, Pablo Poma, dijo que están en emergencia y sostuvo que el lunes convocarán a una asamblea para asumir una posición.