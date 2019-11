EE.UU. no contempla a Morales en el futuro político de Bolivia





16/11/2019 - 08:15:11

VOA.- Estados Unidos no contempla al expresidente Evo Morales en la vida política de Bolivia dijo a la Voz de América Kevin O"Reilly, vicesecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental.



El alto funcionario del Departamento de Estado indicó que EE.UU. no tiene contactos con la oposición boliviana. También precisó que el asilo que México otorgó a Morales no afectará las relaciones con el gobierno mexicano.



A continuación, la transcripción de la entrevista con Kevin O´Reilly.



VOA ¿Cómo ve este cambio de gobierno. El gobierno interino que ya se ha dado y cómo ve la estabilidad del país dados los altercados que se están registrando en Bolivia en estos momentos?



Kevin O’Reilly Bueno efectivamente los desafíos que están enfrentando en estos días [los bolivianos] empezaron con las disputas sobre las elecciones del 20 de octubre y las conclusiones confirmados por la OEA y la misión electoral de la OEA de irregularidades y hasta fraude en la manera del proceso electoral. Una serie de protestas populares y una falta de confianza en el gobierno de turno de Evo Morales que resultó en un aumento realmente un aumento bastante grande de las protestas.



Por lo general [hubo] protestas pacíficas inicialmente y que resultaron finalmente en una pérdida de confianza del público en el proceso electoral y que provocó la salida, el abandono de su cargo del presidente Morales.



Elementos importantes de todo el proceso y especialmente en este momento transicional del país, la violencia. [Los bolivianos] Han visto episodios de violencia que en un sistema democrático simplemente no es aceptable como manera para avanzar hacia una solución constitucional, democrática y participativa.



Segundo, tienen todavía vigente los mandatos de los miembros de la Asamblea Nacional de Bolivia y según la Constitución de Bolivia ellos ahora tienen la responsabilidad de participar plenamente en una solución constitucional. Esto implica unos principios importantes.



Primero, todos los miembros de la del Poder Legislativo tienen el derecho y tienen la responsabilidad de participar plenamente en el proceso de renovación de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la capacidad para asegurar que la salida es plenamente constitucional y que tienen la capacidad de los autoridades las autoridades del país a organizar una elección legítima transparente y tener capacidad de corrige los errores anteriores del proceso del 20 de octubre para que la voz del boliviano sea escuchada y útil y ellos puedan elegir su propio camino hacia el futuro en un sistema democrático.



VOA - Pero en estos momentos el pueblo está dividido. Hay protestas a favor de Evo Morales y en contra y apoyando este cambio de gobierno. ¿Con el gobierno interino que se ha dado, aceptaría o cómo vería Estados Unidos un retorno de Evo Morales a la vida política de Bolivia?



Kevin O’Reilly - Hay dos elementos en estos. Los bolivianos de cualquier tendencia política tienen según la Constitución de su nación el pleno derecho de participar en la política y de participar en el proceso electoral.



Pero al mismo tiempo hay claras evidencias de abusos electorales y la posición de mi gobierno es que ellos que han participado en las distorsiones de las distorsiones de la del proceso electoral no tienen que participar de nuevo en esta próxima etapa electoral del país.



VOA - Evo Morales en estos momentos se encuentra en México donde ha recibido asilo político por parte del gobierno de López Obrador del presidente López Obrador. Puede esto afectar a las relaciones entre Estados Unidos y el vecino del sur, México.



Kevin O’Reilly - No tenemos ningún problema con la iniciativa del gobierno mexicano en ofrecer el asilo al señor Morales.



Es una larga tradición mexicana y una larga tradición en la diplomacia latinoamericana, pero esperamos que todos en la región y más allá respeten los procesos legales constitucionales de Bolivia y ayuden a todos a los bolivianos a avanzar sobre este proceso de renovación de sus mandatarios y sus instituciones.



VOA Y ahora mismo una de las primeras acciones que ha hecho el gobierno interino liderado por la entonces oposición de Evo Morales en Bolivia uno de los primeros pasos que ha dado ha sido reconocer a Juan Guidó como el presidente legítimo de Venezuela y también la expulsión de más de 700 ciudadanos cubanos de Bolivia. Ha estado Estados Unidos en conversaciones con el gobierno interino o con la entonces oposición antes de que se dieran estos pasos.



Kevin O’Reilly Ellos tomaron sus propias decisiones. Por supuesto apoyamos al presidente interino Juan Gauidó y su proceso de formación de un gobierno democrático legítimo en Venezuela, pero las autoridades en funciones en Bolivia están tomando sus propias decisiones.



VOA Por lo tanto no ha habido ningún contacto. Usted estuvo en pasado julio precisamente en La Paz. Tuvo en ese momento algún contacto con miembros de la oposición o Estados Unidos. Alguno de su equipo estuvo en contacto con estas personas.



Kevin O"Reilly Bueno estamos hablando. Hoy día miembros de la comunidad diplomática en La Paz están participando en una audiencia una sesión con los nuevos oficiales del Gobierno.



Entonces por supuesto que estábamos hablando con ellos pero entonces antes de este momento no hubo ningún tipo de contacto solamente como miembros del Congreso o como actores individuales como ciudadanos de Bolivia porque tenemos una misión diplomática. Ya entonces los contactos que mantenemos en cualquier punto del planeta con contrapartes y con actores cívicos.



VOA Déjeme hacerle una última pregunta para concluir que estamos viendo en la región momentos de cambios de convulsión y sin importar si el gobierno de ese país es de derecha o de izquierda lo estamos viendo en Chile, lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo ahora también en Bolivia, Nicaragua. ¿Cuál es el análisis que usted como experto de esta región desde el Departamento de Estado hace?



Kevin O’Reilly Bueno primero que nuestro hemisferio occidental es una región del mundo donde los ciudadanos tienen la confianza de participar en la vida pública y no tienen temores de mostrar sus opiniones primero.



Segundo, que hay aspiraciones que quieren realizar los ciudadanos en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, si son pacíficos, si son participativos no veo que hay ningún problema porque aceptamos los principios. Todos nosotros aceptamos los principios de la Carta Democrática Interamericana siendo respetando siempre las constituciones los derechos. La voz del pueblo.



Y finalmente la que no van a al camino de la violencia que sí por supuesto es una manera para restringir la participación de los demás. Tengo que decir que para todas nuestras sociedades es importante reconocer que esto las diferencias en las maneras que la gente aceptan



Esto la manera democrática por ejemplo la del gobierno nuevo de turno de Lenín Moreno de la manera democrática del gobierno de Sebastián Piñera para aceptar y escuchar la voz y adaptar sus políticas cuando escuchan la voz del pueblo.



Y en otras sociedades a veces no. Y eso es la gran diferencia entre sociedades democráticas de nuestros hemisferios nuestro hemisferio y sociedades que no respetan las normas democráticas.