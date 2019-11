Allanan tres casas de cubanos fortificadas, una con un búnker







16/11/2019 - 08:12:14

Página Siete.- Tres casas de seguridad de ciudadanos cubanos fueron allanadas ayer en La Paz por la Policía. En los operativos, además de ambientes lujosos monitoreados con 17 cámaras de vigilancia y cercas electrificadas, se encontró un búnker, una caja fuerte y varios documentos que serán investigados por la Fiscalía.



“No hay armas, no hay explosivos (...) Es una clínica, como dicen los vecinos, la Clínica de Evo, porque le daban atención médica al expresidente. Pero se ve que no funcionaba. No entendemos cuál el objeto de una infraestructura tan fortificada, equipada y asegurada si no hay ningún paciente. Tiene 17 cámaras de seguridad, tiene saunas, yacuzzis”, informó a Página Siete el subdirector de la Unidad de Bomberos, Freddy Medinacelli.



Los operativos se dieron luego de que vecinos de la zona Sur denunciaran el intenso movimiento de los ciudadanos cubanos y venezolanos luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Banderas y otros símbolos fueron retirados de los inmuebles, aseguran, con el fin de no llamar la atención.



Medinacelli reportó que en otro de los domicilios se encontró a 10 médicos cubanos, pero que éstos presentaron sus documentos y señalaron que ya estaban de salida del país. Pero en el caso del allanamiento que se realizó a un domicilio de la calle 22 de Achumani, se encontró un búnker, una caja fuerte y “documentos sospechosos”.



“Es un búnker de cemento. Es un ambiente de cuatro por cinco metros. Tiene un revestimiento de hormigón grueso de unos 40 centímetros aproximadamente. No entendemos el motivo para tener esa infraestructura”, cuestionó Medinacelli.



Al menos 13 ciudadanos cubanos fueron remitidos a oficinas de la Interpol con fines investigativos. Un reporte preliminar señala que tres ya fueron liberados luego de verificar que no tienen antecedentes y sus documentos están en orden.



Los vecinos de la Clínica Cubana, ubicada en la avenida Alexander, entre el Colegio y el Club Alemán, relataron que la residencia, adquirida por la comunidad caribeña hace varios años, fue modificada, con la construcción de un edificio en la parte trasera que contaría con subsuelos.



Además de que no se encontró a los responsables o un director de la clínica, se observó que las cercas electrificadas también rodean la residencia de ciudadanos venezolanos. La Policía atendió las denuncias con el fin de dar tranquilidad a los vecinos, quienes anunciaron que se harían cargo de la custodia del inmueble mientras la Fiscalía verifica la situación de éste.



La Policía decomisó los discos duros de las cámaras de seguridad para verificar otro tipo de actividades. Según el reporte de Inteligencia, una persona herida se encontraba internada en la Clínica, pero al momento del allanamiento no se encontró a nadie, pero había indicios de que los ocupantes abandonaron el lugar de forma apresurada.