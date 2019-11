Evo Morales advierte: Yo no creo que el pueblo pare hasta sacar a la dictadura del Palacio





16/11/2019 - 07:12:40

La Paz.- El expresidente Evo Morales lanzó una clara advertencia desde México al asegurar que no cree que el pueblo pare las movilizaciones hasta sacar a la dictadura de Palacio Quemado.



“Yo siento, escuchando tanta masacre, no creo que el pueblo pare hasta sacar a la dictadura del Palacio Quemado”, dijo a CNN.



Luego de los enfrentamientos de este viernes en Sacaba que dejó ocho muertos y más de 100 heridos, Morales dijo que “este movimiento es hasta sacar a la dictadura hasta acabar con el golpe de estado, ahora ya no para, se pasaron al masacrar”, reiteró.



RESPONSABILIZA A LA OEA



Evo Morales también responsabilzó a la OEA por todo lo que está sucediendo en Bolivia al emitir un informe político de fraude, dijo al diario El Universal de México.



“La OEA es, en parte, responsable de los muertos que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: no haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: contácteme con Luis Almagro; no quiso, solo dijo: voy a consultar; no consultó nada y después sacó su informe", enfatizó.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó ante el Consejo Permanente que en las elecciones generales de Bolivia se llevó a cabo “un golpe de Estado el 20 de octubre” con el fraude establecido que pretendió robarle el voto a los bolivianos.



ME QUERÍAN LLEVAR A GUANTÁNAMO



Evo Morales, dijo también a la agencia Reuters que EE.UU. le ofreció un avión para sacarlo de Bolivia, durante la escalada de violencia desatada en las calles y las diferentes agresiones físicas que se han producido contra funcionarios de su partido.



"Habían llamado al ministro de Exteriores (de Bolivia) para ofrecernos el envío de un avión y llevarnos a donde quisiéramos. Estaba seguro de que sería Guantánamo", aseveró.