La presidente Añez acusa a Evo Morales de instigar la violencia por aferrarse al poder







16/11/2019 - 06:53:27

La Paz.- La presidente del Estado, Jeanine Añez, acusó a Evo Morales de instigar desde México la violencia que se desencadenó en el país y sostuvo que intenta aferrarse al poder propiciando una convulsión social.



“Le exijo que deje la violencia en el país, nosotros somos un país pacífico y democrático, no tiene derecho a venir a robarnos una elección. El fraude fue comprobado y el mundo entero lo conoce. Exigimos que nos deje vivir en libertad”, dijo Añez a CNN.



Añadió que se encuentra impresionada por la estructura de violencia que ha generado en el país Evo Morales por aferrarse al poder.



“Hemos comprometido pacificar el país, pero no hay una fórmula de dialogo porque la irracionalidad es lo que prima. Estamos haciendo esfuerzos con la ONU, la Iglesia, dando garantías al MAS para generar espacios de diálogo”, dijo



SI QUIEREN VOLVER GANEN LAS ELECCIONES



Respecto al anuncio de Evo Morales de que podría regresar para pacificar la convulsión social, Áñez dijo que éste se fue Bolivia “porque quiso, de una manera cobarde” y al saber que el “fraude fue descubierto por la OEA”,



“Si quieren volver a tener poder, ganen las elecciones, porque nosotros no les vamos a permitir que nos vuelvan a robar”.



JUICIO POR FRAUDE



Jeanine Áñez advirtió que si el exmandatario Evo Morales regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral.



"Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, complementó.



HAY APROXIMACIONES



La presidente informó que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.



“Hacemos esfuerzos con el MAS para llevar adelante el proceso. Ellos tienen dos tercios, nosotros somos minoría. Las negociaciones iniciales son fallidas”, sostuvo, pero acotó que está en marcha una “mesa de negociaciones” con mediadores.



“Queremos dar la respuesta más pronta para pacificar al país y para una elección sana, saludable y pronta”, dijo Mónica Eva Copa, que fue confirmada como presidenta del Senado con los votos del partido Unidad Democrática (UD) de Áñez.



ASILO: UNA ACTITUD MACABRA



Sobre el asilo concedido a Morales por el gobierno mexicano, Áñez reiteró el reclamo presentado por la Cancillería y señaló que Morales no está cumpliendo con los acuerdos internacionales al convocar a la violencia a través de la red social y las entrevistas que concede.



“Me parece una actitud macabra que el gobierno de México esté oficiando de cómplice de tanta barbarie y violencia en el país. Evo estaba acostumbrado a irrespetar las leyes, al extremo de decir que los abogados le metan nomás”, advirtió.



Morales renunció tras las protestas en todo el país ante el fraude confirmado por una misión de la OEA en los comicios del 20 de octubre, de los que se declaró ganador para un cuarto mandato.