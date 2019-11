Fuego cruzado entre cocaleros, Policía y FFAA deja 8 muertos, 115 heridos y 200 arrestados en la peor jornada de violencia







16/11/2019 - 06:52:47

Ocho personas del sector cocalero del Trópico de Cochabamba murieron ayer, durante un fuego cruzado con las fuerzas de seguridad, en el municipio de Sacaba. Además se registró 115 heridos y 200 detenidos en la peor jornada de violencia que vivió el país.



En el lugar, se advirtió del uso de armas de ambos lados. La Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) también utilizaron gases lacrimógenos, mientras que entre los objetos secuestrados de los sectores movilizados había además escopetas, bazucas, dinamitas, petardos, bombas molotov y otros, informa el diario Opinión.



Desde la Defensoría del Pueblo se confirmó el número de fallecidos; cinco de ellos, que fueron trasladados al hospital México, de Sacaba, y otros tres al hospital Viedma. Asimismo, el representante defensorial Nelson Cox informó de la verificación en los diferentes centros médicos, de la atención a 115 heridos. También hay 200 arrestados en las dependencias policiales, entre ellos el responsable de comunicación del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marco Carrillo, acusado de incitar a la violencia y organizar a las personas, a través de su móvil.



El venezolano Ruvnanyer Erinier Rojas Lezama fue arrestado en la movilización.



Aún se desconoce el dato oficial de uniformados heridos. En el lugar del conflicto, se pudo evidenciar que casi una decena de ellos fueron trasladados en ambulancias. Al menos tres trabajadores de la prensa también resultaron heridos, en medio de la cobertura, con explosivos artesanales y dinamitas. El comandante de la Fuerza Aérea, Alfredo Cuellar, advirtió del uso de armamento letal de parte de los cocaleros. Se identificó un Mauser 755, escopetas y la presencia de extranjeros, informó. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que hoy estará en Cochabamba, informó que en las muertes se usó armamento militar. La hipótesis es que se trató de infiltrados ya que uno de los muertos fue herido en la espalda.



LA LISTA



Los fallecidos son: Emilio Colque, de la Federación Yungas Chapare (Villa Tunari); Juan López, Lucas Sánchez; y Roberto Sejas, de la Federación Trópico (Villa Tunari); Omar Calle y César Sipe, de la Federación Única de Centrales Unidas (Shinahota); y dos NN. La mayoría de ellos fueron impactados por proyectil de arma de fuego. Aún se espera el informe médico forense que hasta ayer no se realizó, sin embargo los cuerpos fueron trasladados en una marcha por la avenida Villazón y la plaza Principal de Sacaba, en sus respectivos féretros y en medio de gritos de justicia. Desde el hospital Viedma informaron de la gravedad de uno de los pacientes NN que tiene muerte cerebral. Hasta el nosocomio llegaron 16 heridos y una persona sin signos vitales. Más tarde se reportó la muerte de dos.



SE DESATA LA VIOLENCIA



El enfrentamiento empezó a las 16:00 aproximadamente, cuando una numerosa marcha de las Seis Federaciones del Trópico intentó rebasar el cordón policial que se instaló en el puente Huayllani. Los movilizados exigieron que les dejen pasar para realizar una marcha pacífica hacia la plaza 14 de Septiembre y una posterior salida hacia La Paz. La protesta rechaza al Gobierno interino de Jeanine Áñez, a quien acusan de golpista, y exige el retorno al poder de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia tras acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre, reporta el diario Los Tiempos.



Antes de los enfrentamientos, dirigentes de las Seis Federaciones aseguraron que era una protesta pacífica y garantizaron que no habría hechos violentos, ya que sólo tenían la intención de llegar a la plaza y partir a la sede de gobierno. Sin embargo, el comandante departamental de la Policía, Edwin Zurita, dijo que varios de los manifestantes estaban armados con palos y bazukas caseras, por lo que pidió que se deje este armamento para dialogar.



Luego de varios intentos fallidos de negociación, los productores de coca empujaron el cordón policial y arrojaron piedras a los efectivos, lo que produjo que los uniformados respondan con gases lacrimógenos. La violencia se desató durante al menos una hora y media. Los cocaleros incendiaron varias llantas y dispararon petardos, bazukas caseras y lanzaron dinamita; mientras la Policía respondió con una gran cantidad de agentes químicos.



La zona se convirtió en un campo de batalla. Las explosiones se extendieron al lado sur y norte del puente, e incluso un grupo de cocaleros rodeó a los efectivos y atacó por atrás.



Los heridos comenzaron a llegar. Pasaron al menos 15 de ellos por la retaguardia, hacia las ambulancias, mientras que la Policía arrestaba a docenas de manifestantes. En toda la zona se escucharon disparos de bala, pero la inmensa humareda no permitía ver de dónde salían estos descargas.



MINISTRO VIAJA PARA DIÁLOGO



Tras conocerse los fallecimientos en los enfrentamientos en Sacaba, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez convocó a una mesa de diálogo a todos los sectores. Asimismo, afirmó que los cocaleros movilizados, pertenecientes al Movimiento Al Socialismo (MAS), tienen en su poder armas de uso militar y que tienen el objetivo de generar convulsión en el país.



“Convocamos al diálogo a todos los sectores, inclusive al sector este de Cochabamba. La señora Presidenta me ha encomendado trasladarme al lugar con la finalidad de extremar todos los esfuerzos para llegar a una mesa de diálogo y llegar a una concertación que nos permita llegar a la pacificación del país”, explicó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en conferencia de prensa.