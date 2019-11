Por primera vez en la historia una mujer asume la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia







15/11/2019 - 20:55:55

Sucre, (ABI).- La magistrada y decana María Cristina Díaz asumió el viernes la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en reemplazo de José Antonio Revilla, que renunció al principal cargo.



"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, actuando en el ejercicio pleno de sus atribuciones y en procura del restablecimiento del orden público, de la vigencia plena de un Estado de derecho y conscientes de la importancia que reviste asumir un compromiso real y dimensional con el Estado de conmoción que atraviesa la sociedad, ha resuelto por el nombramiento de un nuevo presidente de este alto tribunal", dijo en conferencia de prensa.



Díaz, magistrada por el departamento de Tarija, es la primera mujer en asumir este alto cargo jurisdiccional en la historia de Bolivia.



"Me constituyó en la primera mujer que asume la tarea de encabezar y asumir la presidencia del Órgano Judicial de Bolivia, y a quien los magistrados depositan su plena confianza y votos para dirigir la trascendental tarea de administrar justicia de manera independiente, en sujeción estrictica y única a nuestra Constitución Política del Estado y a las leyes de Bolivia", expresó.



Asimismo, manifestó que su trabajo estará sujeto a la soberanía del pueblo boliviano, toda vez que es ese "pueblo quien depositó su voto" a favor de los actuales magistrados.



Por otro lado, la nueva presidenta del TSJ, manifestó su apoyo pleno al actual transitorio Gobierno nacional, presidido por Jeanine Añez.



"Tal como lo está haciendo ella (Jeanine Añez) me pliego al clamor de la población, de todas las organizaciones del pueblo boliviano para poder llevar adelante el país en lo que me corresponde, que es el de impartir justicia", señaló



La Sala Plena del TSJ, que sesionó en las últimas horas, eligió a Díaz con seis votos contra tres que logró Olvis Egüez.



El juramento de rigor estuvo a cargo del magistrado Esteban Miranda.



Según la nueva conformación de salas, Revilla pasará a conformar la Sala Civil.



La gestión de Díaz será hasta concluir el mandado judicial de seis años.