Transporte pesado al límite urge solucionar conflicto en carreteras







15/11/2019 - 19:23:26

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetrans), Álvaro Ayllón, urgió el viernes solucionar el conflicto que mantiene bloqueadas las carreteras del país, ya que el sector "está al límite" tras 25 días de vías obstaculizadas.



"Son 25 días que el transporte está sufriendo, realmente el asunto es muy delicado para todos los transportas a nivel nacional, siendo que este conflicto se ha prolongado demasiado, estamos al límite", dijo a los periodistas.



El dirigente del transporte pesado señaló que el sector se ve imposibilitado de cumplir con los servicios a los clientes internacionales y las pérdidas son cuantiosas, aunque no precisó el monto.



"No estamos pudiendo cumplir con los servicios que estábamos encomendados, esto nos está generando gastos sobre los costos que no estaban contemplados", lamentó.



Pidió a las actuales autoridades buscar canales de diálogo con las organizaciones movilizadas para pacificar el país y que el sector pueda reactivar sus servicios en beneficio del comercio exterior boliviano.