Áñez denuncia que grupos subversivos extranjeros incitan a la violencia en Bolivia







15/11/2019 - 18:21:47



La Paz.- La presidente Jeanine Áñez denunció el viernes que se identificó la presencia de grupos subversivos armados compuestos por súbditos extranjeros y algunos bolivianos que incitan a la violencia y pretenden desestabilizar el Gobierno legalmente constituido.



"Como presidenta de Bolivia, quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto", dijo en conferencia de prensa en Palacio Quemado.



En algunas regiones del país aún persisten sectores movilizados que generan hechos de violencia con el argumento de pedir respeto a la wiphala y en rechazo a la renuncia de Evo Morales a la presidencia.



Áñez aseguró que gracias al trabajo del servicio de inteligencia del Gobierno se detectó una estrategia de bloqueo a los servicios básicos, distribución de combustibles y alimentos para "asfixiar" a la ciudadanía de las principales ciudades capitales del país.



La jefa de Estado lamentó que las agresiones hayan sido crecientes los últimos días como el daño a ductos y las amenazas de destruir plantas estratégicas hidrocarburíferas como la de Senkata.



"Es la triste realidad con la que se agrede a un movimiento pacífico de recuperación de la democracia por parte de estructuras subversivas de un régimen saliente que intenta destruir de manera agresiva al Estado boliviano, por todos esos motivos vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan restaurar el orden público y el normal desarrollo de la actividad económica", indicó.



La mandataria, acompañada por ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que reforzaron la unidad en torno al nuevo Gobierno de transición, subrayó que esas personas que promueven actos violentos "deben saber que están con una mujer firme".



"Ante una mujer comprometida con su país y que tiene mucho amor para todos los bolivianos, pero que no va a permitir que se agreda así a nuestro país y a los ciudadanos", añadió.



Invitó a los sectores movilizados a que caminen con el Gobierno en el proceso de pacificación porque los bolivianos quieren unas elecciones limpias y transparentes, proceso que -enfatizó- será celosamente custodiado por su administración.



Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que no ha cambiado la promesa del Gobierno de buscar la paz, pero lo que sí ha cambiado es que se va a actuar como manda la Constitución con toda la firmeza que requiere la recuperación de la democracia.



"No vamos a permitir que extranjeros armados o cualquier otro transgreda a nuestras instituciones públicas, transgredan a las empresas que tienen que ver con el abastecimiento de los bolivianos", señaló.



En esa conjunción de unidad el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, puntualizó que el Ejecutivo actúa con la ley en la mano y en el pleno respeto de la Constitución Política del Estado.



"Estamos trabajando para darle elecciones libres y democráticas a nuestra patria", mencionó.