Proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas no serán paralizados





15/11/2019 - 18:09:45

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Yerko Núñez, aseguró el viernes que los proyectos que ejecutan las diferentes dependencias de esa cartera de Estado no serán paralizados, pero si auditados para brindar mayor transparencia.



"La idea es poder concluir con los proyectos, ser auditados, pero al mismo tiempo darle curso, no es la intención de este Ministerio paralizar nada, este es un gobierno de transición corto en el que tenemos que garantizar elecciones limpias", dijo a los periodistas.



Informó que el jueves se reunió con los directores de esa cartera de Estado y aseguró que no existe la intención de realizar despidos del personal.



Núñez dijo que aún recibe información de esa cartera de Estado para ejercer un manejo responsable de las direcciones y empresas estatales que maneja ese ministerio y despejar dudas en la población.



"Estamos procesando esa información y estamos haciendo una investigación profunda y seria y esperamos que hasta el día lunes vamos a tener noticias para ustedes, no quisiéramos mal informar a la población", manifestó.



Núñez fue designado el martes como ministro de Obras Públicas por presidenta Jeanine Añez.