YPFB demanda permitir el tránsito de cisternas para el abastecimiento de combustibles







15/11/2019 - 17:59:56

La Paz.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos demanda a los sectores movilizados la transitabilidad de cisternas por las carreteras del país para garantizar el abastecimiento de gasolina, diésel oíl, gas licuado de petróleo (GLP) y GNV, a fin de no perjudicar a los sectores industrial, comercial y doméstico. El suministro de gas a domicilio es normal para tranquilidad de la población.



El vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, condenó este viernes la actividad intransigente de las personas que bloquean y no permiten el normal abastecimiento de combustibles en perjuicio de la población boliviana.



“Desde todo punto de vista es reprochable esta actitud, las personas movilizadas perjudican el normal desarrollo de las actividades económicas del país. Demandamos que permitan el abastecimiento de combustibles a la brevedad”, dijo el ejecutivo de la estatal petrolera.



La estatal petrolera, realiza gestiones, paralelamente, ante las instituciones llamadas por ley para proteger y salvaguardar sus bienes como son las plantas de engarrafado de GLP, los complejos hidrocarburíferos, gasoductos, plantas de procesamiento de gas y cisternas desplazadas a lo largo y ancho del país.



Los puntos de bloqueo identificados se focalizan en inmediaciones de la Planta de Senkata de la ciudad de El Alto, La Planta de Amoniaco y Urea situada en la población de Bulo Bulo, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Tramo Villa Tunari y Cristal Mayu donde se interrumpió inexplicablemente el suministro de gas en el Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC), en carreteras de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.



EL GASODUCTO



Ante la crisis registrada en el suministro de gas en el Gasoducto Carrasco Cochabamba, YPFB Transporte S.A., desplazó a sus relacionadores comunitarios para interceder con los sectores movilizados, a fin de permitir el acceso de la maquinaria pesada, material y personal especializado al lugar del incidente. Este equipo no puede ser transportado vía aérea debido a su excesivo volumen y peso.



El 13 del mes en curso, se registró el incidente entre Villa Tunari y Cristal Mayu que afectó 200 metros de la infraestructura del gasoducto en cuestión, por lo que se interrumpió el suministro de gas natural en parte de los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz. Este incidente afectó sobre todo al sector industrial. La versión del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora da cuenta de un atentado.



YPFB considera, que este tipo de situaciones ponen en riesgo los activos que son fundamentales para la seguridad energética de Bolivia, por lo que condena actitudes que lindan con el vandalismo.