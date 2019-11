Nueve venezolanos capturados son sospechosos de sedición en Bolivia







15/11/2019 - 17:06:51

La Paz, (ABI).- La Policía capturó a nueve ciudadanos venezolanos en poder de "armas largas" en la zona fronteriza de Guayará, de quienes se sospecha intentaron huir a Brasil, y están acusados de sedición en Montero, Santa Cruz.



"Estamos preocupados porque hay grupos que están buscando desestabilizar al Gobierno legalmente constituido al frente de la presidenta Jeanine Áñez", dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en la presentación de esos extranjeros.



La autoridad advirtió que no se permitirá que nadie haga sedición en el país, y mucho menos extranjeros que vengan a trabajar como "grupos irregulares", lo que no significa que no se reciba a los ciudadanos de esa nación.



"No hay problemas con los hermanos de Venezuela y Cuba, se los quiere, y están invitados a que vengan al país a vivir", mencionó.



Murillo aseguró que se investigará los antecedentes de los extranjeros cuando se tenga la mínima sospecha de que están implicados en actos subversivos y tengan la intensión de atentar contra militares y policías.



Por su parte, el director de Interpol-Bolivia, Jorge Campos, dijo que esos ciudadanos venezolanos fueron aprehendidos por agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).



Los aprehendidos son: Julio Cesar Ríos Ramos, Wilfredo José Toro Gonzales, Yoch Yimixon Méndez Lara, Orlando Desiderio García López, Edgar Cecilio Lecumberre Hurtado, Nino Rafael Solorzano, Dimas Antonio Ledezma Ramírez, Pedro Antonio Colina y Edjul Alberto Oramas Muerguey,



Esas personas fueron aprehendidas en posesión de armas de grueso calibre, uniformes de la Policía Bolivariana, botas de uso militar, dos memorias hábilmente camufladas y sus documentos de identidad.