Yapacaní amenaza con bloqueo indefinido y denuncian que se encuentran armados y en apronte







15/11/2019 - 12:57:58

Santa Cruz.- Dirigentes del municipio de Yapacaní dieron un plazo de 24 horas para comenzar un bloqueo indefinido si no se cumple una demanda de 9 puntos entre los que se encuentra la renuncia de la presidente Jeanine Añez.



Un cabildo realizado la noche del jueves exige en un primer punto el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y de la Policía para garantizar el libre tránsito y evitar enfrentamientos.



Asimismo repudian la intromisión de autoridades "ajenas a nuestro municipio en nuestros asuntos internos dañando la imagen de Yapacaní".



Un tercer pundo exige la liberación inmediata de todas las personas que fueron aprehendidas en enfrentamientos con militares y policías.



Piden también garantías constitucionales para sus dirigentes y autoridades municipales y dirigentes de dicho municipio



De la misma manera, apoyan el pedido de sus organizaciones sociales matrices en el pedido de renuncia de la "autonombrada presidente de Bolivia".



Entre otros puntos piden garantías para el funcionamiento de sus medios de comunicación, respeto a la wipala y anuncian una vigilia permanente para el retorno de Evo Morales.



En caso de que estas demandas no se cumplan en 24 horas, anuncian un bloqueo indefinido con cierre total de carreteras.



Según declaraciones de gente que ha pasado a pie por el puente de Yapacaní, los grupos que intentan levantar el cerco realizado por militares y policías, se encuentran armados y en apronte. "No puedo decir cuántas armas tienen, pero hemos visto a muchos armados", dijo un pasajero a la red Unitel.



Los militares y policías descubrieron cazabobos y explosivos debajo del puente de Yapacaní listos para ser explotados en caso de que las fuerzas militares intenten cruzarlo.