Cuba retirará de Bolivia personal de cooperación para no dañar relaciones: Longaric





15/11/2019 - 11:44:32

La Paz, (ABI).- El Gobierno de Cuba decidió retirar de Bolivia parte de su personal de cooperación, para no dañar las relaciones entre ambos países con acusaciones de injerencia política y la supuesta participación de residentes cubanos en las protestas contra la presidenta Jeanine Áñez.



"Hay una serie de acusaciones contra ciudadanos cubanos en sentido de que habrían estado actuando en estos movimientos agresivos que han atormentado a la sociedad estos días", dijo a canciller Karen Longaric a los periodistas.



Ante esas denuncias, la autoridad reveló que tuvo una larga conversación con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.



"Él me comunicó que para no empeorar más la situación y dañar la relación entre Bolivia y Cuba habían decidido retirar de Bolivia a 725 ciudadanos cubanos que trabajan en diferentes áreas de la cooperación: médicos, comunicadores, técnicos en diversos temas", añadió.



Con ese objetivo, Longaric anunció que a partir de esta jornada llegarán aeronaves de Cubana de Aviación y otras alquiladas para trasladar a sus ciudadanos desde la ciudad de Santa Cruz.



Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales, asilado en México, mantienen protestas y bloqueos esporádicos contra la administración de Áñez y se denunció que en esas movilizaciones habrían participado ciudadanos cubanos.



"Ellos han negado categóricamente que los ciudadanos cubanos habrían estado involucrados, ellos sostienen que pueden someterlos a cualquier tipo de pruebas que demuestren que han estado participando en estos grupos de choque, niegan categóricamente", agregó.



Durante el Gobierno de Morales las relaciones entre Cuba y Bolivia se profundizaron, mientras que la oposición consideró la existencia de una campaña de ideologización política comunista en el país.