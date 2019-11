Parada anuncia liberar la economía para incrementar el potencial productivo de Bolivia







15/11/2019 - 11:37:21

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, José Luis Parada, anunció el viernes que una de las primeras políticas que se emprenderá desde su despacho, es liberar la economía de discrecionales cupos de exportación e incrementar el potencial productivo del país.



"Un concepto que vamos a tener es liberar un poco la economía para que el potencial productivo del país pueda seguir aumentando", señaló en un desayuno con los periodistas.



Según Parada, entre 2008 y 2018, estuvo en vigencia un decreto supremo "discrecional" que fijaba cupos de exportación, lo que provocó al país perder más de 4.000 millones de dólares.



"Este tipo de trabas discrecionales no se van a presentar y vamos a tratar de liberar y estamos viendo de qué manera facilitamos a las industrias, a los productores, mover su producto", agregó.



Sostuvo que también será tarea de la Cancillería boliviana comenzar a negociar mejores condiciones para exportar por puertos chilenos.



Por otro lado, remarcó que se mantendrá la estabilidad de todos los funcionarios del Ministerio de Economía que tienen más de 10 años de antigüedad y pidió no satanizar a las instituciones dependientes de ese despacho, porque muchas cumplen un rol técnico.



También indicó que, por el momento, no se consideró realizar cambios a la Presidencia del Directorio (del Banco Central de Bolivia) porque es una institución encargada de manejar la política monetaria del país, y mencionó que el Ministerio de Economía dejará de intervenir en el ente emisor, como lo hacía el anterior Gobierno.