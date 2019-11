Gobierno descarta cierre de la gestión escolar







15/11/2019 - 11:30:00

La Paz, (ABI).- La presidente, Jeanine Añez, descartó el viernes el cierre de la gestión escolar debido a los conflictos sociales que se registraron en los últimos días en varios departamento del país.



"No no no, cierre de gestión de ninguna manera, si habrá que haber alguna reprogramación", dijo a los periodistas.



Por las redes sociales circularon videos en la que estudiantes de varias unidades educativas demandaban el cierre del año escolar con la nota mínima, debido a los conflictos sociales, y que según dijeron ya tenían programado actividades de fin de año.



Explicó que fueron suspendidas las labores educativas en varias regiones del país, con la finalidad de no exponer a los estudiantes a esos conflictos, lo que derivó en la reprogramación del calendario escolar.



Añez reiteró que la etapa de transición del Gobierno es la de generar las mayores condiciones para que el país vuelva a la normalidad.