Jeanine Añez: Estamos en una cruzada de pacificación y necesitamos el apoyo de todos







15/11/2019 - 08:40:21

La Paz.- La presidente Jeanine Añez, dijo este viernes que su gobierno se encuentra etapa de pacificación y reconciliacion que requiere del apoyo y concurso de todos los bolivianos.



"Queremos paz y tranquilidad, queremos vivir en paz, pero para lograr esto necesitamos que se depongan acciones y el aporte de todos", dijo la mandataria.



"Apelo a que la gente tenga cordura, que se terminen los atentados a los bienes. No por un revanchismo podemos seguir perjudicando a la poblacion", añadió.



Dijo también que el desabastecimiento afecta a toda la población. Hay bloqueadores en varias partes que no dejan avanzar en la solución del conflicto, complementó.



Añez, consideró que es un atentado no permitir el abastecimiento de combustible a la población, debido a los conflictos de los últimos días que imposibilitan el despacho de combustibles líquidos como la gasolina especial, diesel y GLP.



Lamentó que los sectores movilizados, que se niegan a aceptar la renuncia del expresidente Evo Morales, no permitan que personeros del Gobierno busquen soluciones sin afectar el derecho de las personas que es el de contar con todos los servicios básicos.



Dijo que desde ayer jueves están sostiendo reuniones con diversos sectores y que espera la predisposición para que el diálogo permita pacificar el país.



Anunció que hoy espera posesionar al resto del gabinete, ya que ayer, por diversos factores no pudieron llegar.



Añez reiteró que su gobierno es solo una etapa de transición que requiere "que nos movamos con celeridad".