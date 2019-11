Claure acusa a Salinas de cometer fraude en la FBF







15/11/2019 - 07:47:13

Los Tiempos.- Marcelo Claure, presidente de BAISA, la Sociedad Anónima que maneja al club Bolívar, acusó a César Salinas de haber cometido fraude y haber comprado votos para ser elegido como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



“Yo creo que a este tipo hay que sacarlo del poder. Me imagino que es el Presidente con la aprobación más baja en la historia de nuestro país que a través de la corrupción y compra de votos se auto eligió. FRAUDE. Yo creo que gente así hay que mostrarles la puerta de salida”, señaló Claure, añadiendo una foto de Salinas.



La respuesta de la FBF no se dejó esperar y fue Freddy Tellez quien señaló que quien cometió fraude económico en el país fue el propio Marcelo Claure.



“Dices que la elección de la FBF hace 2 años hubo FRAUDE. Te explico la definición FRAUDE: engaño ECONÓMICO con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado” (sic), señaló y anexo fotografías de algunas de las “promesas” que Marcelo Claure hizo en Bolivia, como la construcción de estadios para la Selección nacional y el propio club Bolívar.



Además, recordó que no se encontraron los ingresos recibidos por las entradas del Mundial de 1994.



En este punto, cabe recordar que el 2012 Carlos Chávez (+), ex presidente de la FBF, ya acusó a Claure de enriquecerse en forma ilícita al haber vendido en el “mercado negro” 12.070 entradas que la FIFA le entregó a la entidad federativa para el Mundial de Estados Unidos, que se disputó en 1994.