Sport Boys sigue en la orfandad dirigencial







15/11/2019 - 07:43:43

El Día.- El plantel de Sport Boys sigue en la orfandad: no encuentran una persona que se haga responsable de la presidencia; el exministro Carlos Romero, que renunció a su función con el estado de Bolivia, no da señales de vida. El "dueño" del plantel warneño, Pedro Zurita, que le había dado el poder a Romero, indicó que están "tocando las puertas" a personas y empresas para solucionar el tema y el equipo y cuerpo técnico vuelvan a sus funciones.



"Estamos moviéndonos para resolver este tema. Hemos hablado con algunas personas y empresas, estamos esperando una llamada de solidaridad para este equipo. Queremos que el equipo vuelva a entrenar y que "Tucho" (Víctor Hugo Antelo) continúe en el mando", dijo Zurita.



Podría volver. "Las condiciones no están dadas como seguir trabajando, no había plata ni para pagar una cancha, no hubo ni un dirigente que converse con nosotros, de esa manera no podías seguir en el plantel. Hasta este jueves nadie conversó con nosotros, la situación de Sport Boys es muy complicada", afirmó Tucho, quien renunció, pero si se resuelve el tema podría volver.