YPFB garantiza el gas domiciliario y suspende la provisión a industrias







15/11/2019 - 07:37:41

Los Tiempos.- Tras la ruptura del gasoducto Carrasco-Cochabamba y los bloqueos que han impedido la llegada al lugar del incidente para la reparación del ducto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de gas domiciliario, pero suspendió el suministro para las industrias en La Paz, Cochabamba y Oruro.



Además, en La Paz comenzó la escasez de combustible para vehículos, aunque en este último caso la razón son los bloqueos por los conflictos sociales en la planta de Senkata.



El responsable de Operaciones y Mantenimiento de YPFB La Paz, Edwin Torres Rodríguez, declaró que se garantiza la provisión de gas a domicilio, pero se racionará el gas para la industria debido a la baja presión.



El cronograma de distribución se realiza en base al volumen disponible. El primer corte se hace a las industrias. Hasta ayer en la tarde, la provisión de gas se había suspendido al 40 por ciento de las industrias en esos departamentos y hasta final del día debía llegarse al 100 por ciento.



“El suministro de gas domiciliario se garantiza plenamente. Es lo último que se corta. El primer corte es para las industrias. Ellos ya saben. Son volúmenes considerables que garantizan el abastecimiento al resto de la población”, dijo Torres. Las termoeléctricas tampoco sufrirán corte.



El tramo dañado del ducto está ubicado en la zona de Jatun Pampa, entre Villa Tunari y Cristal Mayu (trópico cochabambino). Transporta diariamente 100 millones de metros cúbicos de gas que abastecen a los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz. Estos departamentos también se proveen del gasoducto de la zona del altiplano, que entrega 75 millones de metros cúbicos diarios.



Refacción



El gerente general de YPFB Transporte, Wilson Zelaya, dijo que, pese a que el incidente ocurrió el pasado martes, hasta ayer los técnicos no pudieron llegar al lugar para verificar la gravedad y causas.



El gerente detalló que la refacción del daño podría demorar entre tres y cuatro días dependiendo de la topografía del lugar, pero los bloqueos y conflictos sociales impiden el ingreso del personal técnico.



El material para la refacción se halla en El Sillar y parte del equipo en Bulo Bulo y no hay riesgo de peligro ambiental en el lugar debido que, ante la disminución de la presión, las válvulas se cerraron automáticamente y actualmente el tramo dañado se encuentra aislado.



Abastecimiento en La Paz



El otro problema se encuentra en La Paz, pues, debido a los conflictos sociales y los bloqueos, YPFB no puede transportar combustible desde su planta de Senkata en El Alto, ubicada en la zona de Ventilla.



En un comunicado divulgado ayer, YPFB indica que se ve imposibilitada de despachar combustibles líquidos (gasolina especial, diésel oil y GLP).



Por ello, la estatal petrolera solicitó “a las personas movilizadas permitir el abastecimiento de combustibles y salvaguardar el normal funcionamiento de la planta”.







“Se garantiza el gas para hospitales, comerciales y parte de GNV y termoeléctricas”







DESABASTECIMIENTO E INCIDENTES



El departamento de La Paz ya sufre desabastecimiento de gasolina y diésel por los bloqueos en la planta de Senkata, los cuales impiden la salida de combustible.



Ayer la planta sufrió un incidente porque personas movilizadas ingresaron y la Policía detuvo a extranjeros y nacionales en el interior. Se presume que querían cerrar las válvulas o causar una explosión.



“Han quedado las estaciones de servicio desabastecidas porque no están enviando desde Senkata. Tenemos entendido de que hay un cerco humano que no permite que las cisternas puedan salir de allá”, informó ayer Antonio Mamani, administrador de la estación de servicio Volcán a radio Compañera.