Nuevo ministro apunta a liberar exportaciones y atraer inversión







15/11/2019 - 07:34:50

El Deber.- Libertad plena para exportar y atracción de inversiones son los puntos medulares que atenderá José Luis Parada, nuevo ministro de Economía del Gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez. En el plano monetario, la nueva autoridad afirmó que dará mayor autonomía al Banco Central de Bolivia (BCB).



Desde el martes, las riendas del Estado pasaron a manos de Áñez, luego de la renuncia de Evo Morales como primer mandatario. Morales dejó el poder agobiado por la protesta social, tras las sospechas de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó las dudas generadas en las calles al revelar que hubo irregularidades en este proceso electoral.



En este escenario, Parada dijo que al ser un régimen de transición, se trabajará en dejar cimientos sólidos para el próximo Gobierno, que se conformará una vez que se convoque a elecciones, con fecha aún por definir.



A criterio de Parada, la prioridad es liberar la economía, dejando de lado la política de cupos impuesta por el anterior Gobierno en 2008, que afectó al sector agroindustrial. Según el nuevo ministro, por esta medida el Estado dejó de percibir $us 4.000 millones. En esa línea, sostuvo que en este corto periodo se realizarán gestiones para atraer capitales extranjeros a fin de refrescar la economía nacional.



“Vamos a tratar de liberar la economía; estaba muy cerrada y había cupos de exportación. Buscaremos los mecanismos para atraer inversiones, queremos que los consulados y embajadas sean gestores de inversiones, y no de política”, señaló Parada.



El retiro de cupos, según la autoridad, se hará sin descuidar el mercado interno. Cabe recordar que en 2008 el Gobierno del presidente Morales, mediante decreto, restringió la exportación de algunos granos, como el maíz, la soya y los derivados del sector oleaginoso.



Aclaró que se mantendrá el tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar. Además, aclaró que se seguirán pagando los diferentes bonos sociales que otorga el Estado.



Anticipó que se dará mayor autonomía al Banco Central de Bolivia (BCB) para que sea el órgano que regule la política monetaria.



Lectura empresarial



Gonzalo Molina, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), señaló que el anuncio de Parada es una demanda añeja dentro del sector exportador, que no tuvo respuestas con el anterior Gobierno.



“Necesitamos impulsar las exportaciones y quitar todas las trabas burocráticas que frenan al sector”, afirmó el exportador.



Para Molina, es necesario eliminar normas legales (decretos y leyes) que castigan las exportaciones con valor agregado.



En ese sentido, dijo que hacen gestiones para poder reunirse con las autoridades de Gobierno, del área económica, y poner a consideración un plan económico a largo plazo para el país.



Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), señaló que su sector está conforme con la medida anunciada por Parada.



Explicó que esto generará nuevos actores dentro del negocio oleaginoso al incentivar las inversiones. “La liberación hará que el mercado se regule solo y el precio se defina por la oferta y demanda”, señaló.



Recordó que con el anterior Gobierno se conversó mucho, pero se avanzó en pocos puntos. Al igual que Molina esperan reunirse con el gabinete económico del Gobierno de transición.



“No podemos pretender crecer en dos o tres meses, pero podemos generar la base para el futuro, si hay la voluntad, porque estuvimos rezagados por seis años”, dijo Pantoja, quien aseguró que la liberación pasa por anular una serie de decretos y normas.



El presidente de la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, pidió al Gobierno brindar seguridad jurídica para atraer la inversión.



“Hay que dar señales de que somos un país atractivo para los negocios”, afirmó el empresario.



El líder sectorial dijo que tiene previsto reunirse con todas las reparticiones del Estado, porque tienen temas pendientes.



“Tenemos un país con dificultades económicas. Hay aspectos que deben tratarse, no sabemos si lo hará este Gobierno u otro”, dijo.



Análisis



Para el economista Julio Linares, el nuevo Gobierno debe ser bastante responsable y no negar la situación que muestran los indicadores de la economía boliviana.



Apuntó que en este periodo de transición se debe ahorrar en gasto corriente, además de tener una mayor eficiencia en la inversión pública, la cual debe ser redirigida principalmente a la que pueda otorgar rentabilidad financiera; de esta manera se baja el déficit.



El economista Germán Molina señaló que es necesario que Parada examine las cifras de todas las instituciones clave dentro del ámbito económico. “Debemos saber cuántos recursos realmente tenemos y quitar gastos superfluos. Además, se debe revisar el Presupuesto General del Estado (PGE)”, señaló Molina.



Ministro de desarrollo rural dará continuidad a proyectos y llama a organizaciones a la pacificación



El nuevo ministro de Desarrollo Rural, Mauricio Ordóñez, pidió a las organizaciones movilizadas la pacificación del país y aseguró que, como parte del Gobierno transitorio, dará continuidad a todos los proyectos que se estaban realizando hasta la salida de la anterior gestión.



“Quiero transmitir a todas las organizaciones sociales, que el Ministerio de Desarrollo Rural va a dar continuidad a todos los proyectos programados, al proceso de saneamiento. No vamos a entrar en un estancamiento institucional”, dijo la autoridad en la posesión de su despacho.



Ordóñez ocupó el cargo de director nacional del Senasag en la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS).