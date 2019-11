Comenzó acercamiento: Baja tensión tras 23 días de conflicto







15/11/2019 - 07:23:31

El Diario.- Ayer, cuando se cumplió el día 23 del conflicto político y la convulsión social en Bolivia, cuyo nivel de máxima dureza se registró después de la renuncia de los exmandatarios de Estado y la posesión constitucional de Jeanine Añez Chávez, jornadas que fueron marcadas por el terror que vivió la población, producto de enfrentamientos y la delincuencia, comenzó a bajar la tensión tras la búsqueda de la pacificación.



Tal como había adelantado el nuevo Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas contuvieron de manera parcial las movilizaciones de personas a favor del anterior régimen (en las que se infiltraron terroristas y delincuentes) y que en días pasados causaron dolor y zozobra a la familia boliviana.



En la víspera no se registraron enfrentamientos; sin embargo, los habitantes de todas las ciudades continúan en apronte por temor a ataques vandálicos inesperados. Anoche en la zona Sur de La Paz se notó la presencia de militares y policías ante la amenaza constante de algunos sectores.



También descendieron marchas de protesta pacíficas desde la ciudad de El Alto sin perturbar el orden público como ocurrió el lunes, martes y miércoles pasados.



La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó a la presidenta Jeanine Añez a acercar a las partes en conflicto para consolidar la institucionalidad en el país.



“Exhortamos a la presidenta del Estado pueda acercarse a estas partes en conflicto (...) Hay que lograr reponer el órgano Electoral, el órgano Legislativo, consolidar el órgano Ejecutivo, y que sean instancias para que pueda generarle una respuesta a la gente movilizada y consolidar la institucionalidad del Estado”, manifestó a la televisora RTP.



Asimismo, la autoridad consideró importantes los últimos discursos pronunciados por Añez, quien pidió la pacificación, porque “el país no puede seguir viviendo en la confrontación y la violencia”.



El conflicto fue llevado desde las calles a la mesa de negociación; pese a que algunos grupos se niegan a aceptar la renuncia de su líder Evo Morales y les cuesta aceptar su posterior abandono de funciones para asilarse en México. También hay exautoridades que se resisten a cesar en sus funciones.



El Gobierno interino de Añez y los legisladores de Movimiento al Socialismo que optaron por la vía de solución racional y no violenta, ayer instalaron una mesa de negociación” con el fin de pacificar el país.



“Estamos en una mesa de diálogo, creemos que es posible pacificar el país”, indicó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.



La mandataria Jeanine Áñez aclaró que el expresidente Evo Morales, que está asilado en México, “no está habilitado” para postularse a un cuarto mandato en las próximas elecciones, tras la anulación de los comicios de octubre por fraude, que incluso fue comprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión (…), don Evo Morales y don Álvaro García no están habilitados para un cuarto mandato”, puntualizó.



En la misma línea, el excandidato presidencial Carlos Mesa confirmó que participará de las elecciones con su partido Comunidad Ciudadana y pidió comicios en un tiempo “lo más corto posible”.



“El señor Morales es autor de un grave delito que es pasible a sanción penal, ya que el fraude ha sido cometido contra el país, pero en particular contra mí”, dijo, al reivindicar su derecho a una segunda vuelta, antes de que los comicios fueran anulados por el propio Morales, tras un informe de la OEA que encontró fraude.