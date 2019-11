Mediadores abren el diálogo entre el Gobierno de Jeanine Áñez y el MAS







15/11/2019 - 06:57:18

Página Siete.- El Gobierno de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y el Movimiento Al Socialismo (MAS) dialogan para pacificar el país y lograr la convocatoria a nuevas elecciones, bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Boliviana, y el acompañamiento de la Unión Europea (UE), España y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Desde el miércoles se registran acercamientos. Fuentes diplomáticas indicaron que en la mesa del diálogo participan altos legisladores del MAS, mientras que el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, confirmó que hay conversaciones con asambleístas de ese partido político.



“Estamos en una mesa de diálogo, estamos conversando. Creemos que es posible pacificar el país”, expresó Justiniano.



El ministro comentó que el MAS pidió al menos tres condiciones para una salida: una ley para que no haya persecución política en contra de sus partidarios, salvoconductos para sus dirigentes y que el expresidente Evo Morales “vuelva al país”.



Justiniano, sobre lo primero, afirmó: “Si quieren una ley que les garantice que no haya una persecución política, no tenemos inconveniente”, y añadió que una cosa es persecución política y otra la persecución judicial. Sobre la segunda condición, de los salvoconductos, aseguró: “perfecto, tienen todas las condiciones”.



Respecto al retorno de Morales, expresó: “No tiene problema, es un ciudadano más. Es el expresidente”. No obstante, Justiniano lamentó las declaraciones “incendiarias” de Morales y le pidió al expresidente que cumpla la normativa internacional referida al asilo.



La pasada jornada, el Secretario General de la ONU, António Guterres, nombró a Jean Arnault como su “enviado personal” para Bolivia, para que establezca contactos con todos los actores y ofrezca el apoyo de las Naciones Unidas a los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis y garantizar, además, elecciones transparentes, inclusivas y creíbles.



“El Secretario General ha pedido a Jean Arnault que, como su enviado personal, converse con todos los actores bolivianos y ofrezca el apoyo de la ONU a los intentos de encontrar una solución pacífica a la crisis, incluyendo la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles”, afirmó Stephane Dujarric, portavoz del Secretario general de la ONU.



Arnault es el ex Representante Especial del Secretario General para Colombia y también se ha desempeñado como Representante Especial del Secretario General para Georgia, Afganistán, Burundi y Guatemala.



Fuentes diplomáticas indicaron que el mediador de la ONU se sumará a la iniciativa de diálogo entre el Gobierno y el MAS, auspiciada por la UE, España, y la Iglesia Católica.



La apuesta del Ejecutivo es que la solución a la crisis se dé a través de la convocatoria a elecciones y la renovación del Tribunal Supremo Electoral, ambas consensuadas con legisladores del MAS. No obstante, si el masismo no coadyuva en aquello se analiza la salida de apelar a la jurisprudencia y hacerlo a través de decretos.



Por la mañana, la presidenta Áñez afirmó que Morales “no está habilitado para un cuarto mandato”, razón por la que no puede ser candidato en los próximos comicios.



No obstante, la Jefa de Estado precisó que el MAS, como partido, “tiene derecho de participar” en las elecciones generales venideras.



El acercamiento



CC participará en los comicios



Carlos Mesa ratificó su respaldo a la presidenta transitoria Jeanine Áñez, de quien dijo que lidera “un proceso de transición histórica”. El líder de Comunidad Ciudadana (CC) aclaró que su respaldo a la Jefa de Estado no quiere decir que el frente que lidera participa en el Ejecutivo.



Mesa dijo que la razón de aquello está relacionada con la decisión de CC de participar en el proceso electoral venidero, dado que fueron afectados de un “robo descarado”.



“El fraude electoral es un delito que está contemplado en la ley electoral. El señor Morales es autor de un grave delito que es pasible a una sanción penal y el fraude ha sido cometido contra el país, pero en particular contra mí, contra CC”, aseguró.



El expresidente aseguró que la solución a la crisis es una nueva elección transparente, que dé lugar a un Gobierno constitucional.



Mesa indicó que “es imperativa” la pacificación del país, y que se requiere una “reconciliación”. A los seguidores del MAS, les dijo que la forma de resolver la crisis no es por la vía de la violencia, sino por la vía del voto.