En Cochabamba arrestan a 141 personas, incautan fuerte suma de dinero y armas caseras

14/11/2019 - 21:29:29

La Razón.- Ante el arribo de cocaleros del Chapare a la ciudad de Cochabamba, fue desplazado un operativo policial-militar que arrestó a 141 personas e incautó dinero, Bs 85 mil y $us 30 mil, además de artefactos explosivos caseros, palos, machetes y otros objetos para enfrentar a los uniformados con el fin de causar disturbios, según un reporte policial.



El vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, teniente Alexander Vargas, informó del resultado del operativo ejecutado desde la madrugada de este jueves en los diferentes accesos a la ciudad capital y ante el anuncio del arribo de vehículos desde el Chapare con decenas de cocaleros.



“Fue un operativo de magnitud, tenemos armas contundentes, corto-punzantes, armas letales, un escudo de fabricación casera. Eran personas que llegaban a Cochabamba, aparentemente por todos los indicios e hipótesis, a enfrentar a la fuerza policial, a causar deterioro y alterar el orden público”, explicó.



Parte de las armas y explosivos caseros secuestrados



El vicepresidente de los cocaleros del Chapare, Andrónico Rodríguez, convocó a una movilización nacional, con especial presión en Cochabamba y La Paz, para reponer en la Presidencia, hasta el próximo lunes, al renunciante Evo Morales.



“El Trópico de Cochabamba estaremos en las calles hasta que nuestro hermano Evo Morales retorne a la Presidencia porque está en el tiempo del mandato constitucional hasta el 22 de enero de 2020 (…) Invocamos y convocamos a todas las organizaciones matrices de Cochabamba y Bolivia a defender el orden constitucional”, afirmó el dirigente.



Entre lo incautado están Bs 85 mil y $us 30 mil. A quienes se les encontró el dinero no pudieron justificar su procedencia. Hay una investigación en curso. Todos los arrestados procedían del Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, hoy exiliado en México



De los 141 arrestados, siete fueron identificados por la comisión de ilícitos.