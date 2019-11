Nuevo comandante compromete que la Policía contribuirá a pacificar el país mediante el diálogo







14/11/2019 - 21:15:51

La Paz, (ABI).- El comandante general de la Policía, Antonio Montero, posesionado esta jornada, afirmó que esa institución contribuirá a pacificar el país, a través del diálogo.



"Mi comando y el Alto Mando Policial buscará el dialogo para pacificar la patria y no hagamos que la Noche Buena encuentre a los niños sin padres, hermanos sin hermanas, no, hagamos que esa noche todos los bolivianos nos encontremos unidos y abrazados", dijo a los periodistas.



El jefe policial exhortó a los sectores movilizados a deponer actitudes de violencia.



"Ya no quiero más ofensas, ese es el punto fundamental que va a ser mi institución verde olivo", agregó.



Dijo que con el Estado Mayor Policial se planificarán operaciones que respetarán, ante todo, los derechos humanos y buscarán salidas alternativas a los conflictos.



"Detrás de este uniforme hay una persona, que es padre, hermano e hijo, ya no nos hagamos daño, lleguemos a fin de año en paz", mencionó.