Bloqueos ponen en peligro entrega de gas a Brasil y distribución interna de carburantes







14/11/2019 - 17:26:48

La Paz.- Los bloqueos que persisten en el Chapare y en La Paz, ponen en peligro que Bolivia cumpla con la entrega de gas a Brasil y la distribución interna de carburantes.



Medios brasileños publican hoy que Brasil está viendo planes de contingencia para suplir la falta de gas ante la posibilidad de que Bolivia no cumpla con los envíos correspondientes.



Globo informa que Petrobras tiene su propio plan de acción. Una de las opciones que se barajan es la reducción del consumo propio de gas natural en sus plataformas y no descartan la importación de gas natural licuado (GNL).



Similar situación se presenta en Argentina, donde revelan una supuesta carta que dice que “YPFB al encontrarse impedida de cumplir sus obligaciones en el marco del contrato de compra y venta de gas natural, por un evento fuera de su control, invoca la liberación del cumplimiento de sus obligaciones debido a un evento de fuerza mayor/caso fortuito”.



PROBLEMAS INTERNOS



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó el jueves que, debido a los conflictos en la ciudad de El Alto e inmediaciones de la Planta de Senkata, ubicada en la zona de Ventilla, la estatal petrolera se ve imposibilitada de despachar combustibles líquidos, como gasolina especial, diésel oil y Gas Licuado de Petróleo (GLP).



"YPFB comunica a la población del departamento de La Paz, que debido a los conflictos en la ciudad de El Alto e inmediaciones de la Planta de Senkata, ubicada en la zona de Ventilla, YPFB se ve imposibilitada de despachar combustibles líquidos (Gasolina Especial, Diésel Oil y GLP)", dijo la estatal petrolera en un comunicado.



YPFB pidió a las personas movilizadas a permitir el abastecimiento de combustibles y salvaguardar el normal funcionamiento de la Planta de Senkata.



SECTOR INDUSTRIAL



Mediante carta, YPFB Corporación comunicó este jueves al sector industrial que se cortará el suministro de gas natural, debido a los trabajos que realizan los técnicos de YPFB Transporte en el gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC).



"YPFB Transporte realizará trabajos, debido a la emergencia presentada en el GCC, los cuales afectará en el provisión de gas natural a la línea del sistema de distribución, motivo por el cual se efectuará el corte del suministro de gas a sus instalaciones a partir de la fecha hasta nuevo aviso", señala el comunicado YPFB DRLA-001A-UDOM-001A/2019.



Asimismo advierte que los mismos tomen las precauciones necesarias del consumo del combustible en sus instalaciones.El documento fue remitido este jueves a todos los usuarios de gas natural del sector industrial.



GASODUCTO CARRASCO-COCHABAMBA SIN OPERAR



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó el miércoles que el Gasoducto Carrasco-Cochabamba, que transporta gas natural con destino a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar debido a una intempestiva caída de presión por motivos aún no determinados.



"Se comunica a la población que aproximadamente a horas 18:50 del 12 de noviembre de 2019, el Gasoducto Carrasco-Cochabamba que transporta gas natural con destino a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar por una intempestiva caída de presión por motivos aún no determinados", informó YPFB en un comunicado de prensa.



IMPIDIERON ATENTADO A VALVULAS DE GAS EN LA PAZ



Un colombiano y cuatro bolivianos fueron detenidos al intentar cometer un atentado contra válvulas de gas en por la avenida Tejada Sorzano de La Paz, informó el jefe del DACI.



Según relató el oficial, los vecinos advirtieron que los sospechosos habían ingresado al sector donde están las válvulas y acudieron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.



El jefe del DACI indicó que el extranjero, en su intento de huida, lanzó un celular, que será investigado por el Ministerio Público.



De acuerdo con el jefe policial, los detenidos tenían un código de seguridad para entrar al ambiente el mismo que sólo podía estar de conocimiento de YPFB.