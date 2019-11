Ostentaba lujos que no pudo justificar: Alcalde de Warnes enviado a la Cárcel de Palmasola





14/11/2019 - 16:31:57

Santa Cruz.- El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva para el alcalde del municipio de Warnes, Mario Cronombold, por la presunta comisión de los delitos de Tenencia y Porte o Portación Ilícita de Armas, Enriquecimiento Ilícito y Tráfico de Armas.



Tras la caída de su partido el Movimiento Al Socialismo, Cronombold fue obligado a renunciar y casi inmediatamente fue detenido por la policía al tener varios procesos que, de manera inexplicable, estaba sin ejecución.



Ahña, la audiencia de medidas cautelares se desarrolló en la oficinas de la Fuerza Especial Lucha Contra el Crimen (FELCC) por seguridad del imputado y estuvo a cargo del Juez del Juzgado Séptimo de Instrucción en Materia Penal de la Ciudad de Santa Cruz. En la audiencia la Fiscalía demostró los suficientes elementos de convicción que evidencian que el sospechoso es con probabilidad autor de los delitos imputados, situación que dio lugar a que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva a ser cumplida en el penal de Palmasola.



Sólo para recordar lo que la población ya vio en los canales, Cronembold tenía una propiedad en la que, como gusta a los narcotraficantes, había un mini zoológico con algunos animales exóticos.



Según el cuaderno de investigación, en fecha 10 de noviembre de 2019 aproximadamente a horas 20:00 se aprehendió a Mario C. A., quien estaría portando un arma de fuego (Revolver Color Plateado Calibre 3.57) sin el permiso correspondiente; asimismo, se encontró seis proyectiles del mismo calibre y 20.000 dólares americanos que no pudo justificar su procedencia. En primera instancia intentó ocultar y disimular el origen de ese dinero, pero en las investigaciones realizadas se comprobó que le pertenecían.



Por su parte el fiscal asignado al caso, Saúl Balcázar, informó que según las investigaciones el patrimonio del alcalde de Warnes se habría incrementado proporcionalmente en los últimos años los cuales siguen siendo investigados, ya que lo único que tiene para justificar son los 14.000 bolivianos de sueldo de alcalde.