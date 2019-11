Ministro de Gobierno pide orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana







14/11/2019 - 12:06:39

La Paz.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha pedido orden de aprehensión contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana por sus vínculos con la guerrilla y amenazar al país.



Murillo dijo que hay una orden de captura para aquellas personas que incurran en actos de sedición y no descartó que los mismos estén promovidos por el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el exministro de Gobierno, Hugo Moldis; y el activista Raúl García Linera



"Se les pidió que abandonen el país, que no dañen el país, que dejen de chupar sangre en el país, pero no lo quieren hacer, entonces van a tener que pagar con cárcel, porque Juan Ramón Quintana es un sedicioso. Estoy pidiendo su orden de aprehensión, él ha prometido convertir a Bolivia en un vietnam y sabemos que él tiene nexos con gente de las guerrillas", afirmó.



VÁNDALOS SERÁN APREHENDIDO Y PAGARÁN LOS DAÑOS QUE CAUSEN



Murillo advirtió también que aquellos vándalos que sean capturados por la fuerza del orden durante las marchas de protesta serán sancionados y pagarán por destrozos que realicen al ornato público.



La autoridad, que asumió esa cartera de Estado el miércoles, recordó que todos tienen derecho a marchar y protestar; sin embargo, dijo que no es correcto incurrir en la destrucción de bienes del Estado.



"La Policía nacional tiene la instrucción y todo el que quiera marchar en paz puede marchar en paz, pero todo aquel que rompa algo del ornato público y destruya todo lo que es de los paceños lo tendrá que pagar, primero con la ley y después lo que ha dañado", dijo en declaraciones a la radio Panamericana.



Repudió que a nombre de protesta se destruyan bienes del Estado, como sucedió en los últimos días en la ciudad de El Alto, donde turbas enardecidas quemaron varias estaciones policiales integrales emplazadas en esa urbe, una de las más pobladas de Bolivia.



"Vamos a ser muy rigurosos con aquello ¡basta pues! Si es un país que queremos crecer no podemos estar destruyendo, cómo van a destruir oficinas policiales, eso les cuida a ellos la vida, les cuida a la gente", dijo.