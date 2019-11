La posición de los cruceños es no asistir a la reunión del viernes en Cochabamba por alto riesgo





14/11/2019 - 08:33:47

El Deber.- El presidente de Blooming, Juan Jordán, que fue vocero de los seis clubes cruceños durante la crisis de julio, cuando además de la academia, Oriente, Destroyers, Royal Pari, Guabirá y Sport Boys se negaron a jugar en la tercera fecha del torneo “hasta tener reglas claras” (de que si un jugador podía jugar en dos clubes en una misma temporada), dijo que la reunión del martes entre los presidentes de estas instituciones se determinó no asistir a Cochabamba.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que preside César Salinas, convocó a una reunión de consejo superior para este viernes en el valle, para aprobar el calendario propuesto por la dirección de competiciones, y así continuar con el Clausura que se detuvo por tres semanas por la crisis política y social que estalló en el país. “Es un riesgo llegar hasta Cochabamba”, dijo Juan Jordán que anticipó que no asistirán porque han pedido que la reunión sea en Santa Cruz.



“Se está poniendo en riesgo la integridad física de los presidentes o representantes de los clubes”, sostuvo Jordán. La crisis social tiene su foco hoy en el valle donde cocaleros que apoyan al expresidente, Evo Morales, han bloqueado y han generado una resistencia en protesta tras la renuncia de Morales. “Los presidentes hemos asumido que no viajaremos”, añadió Jordán. En la misma línea fue Carlos Blanco, presidente de Destroyers que protestó por la convocatoria.



Este miércoles, Salinas oficializó que la reunión se llevará a cabo este viernes desde las 10:00 en el salón del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, con el orden del día que contempla aprobación del acta del a reunión anterior, reinicio del torneo Clausura y varios. Pero, además, es posible que también se proponga que no haya descenso y también que se vea el tema de los contratos con los jugadores que en principio fenece el 15 de diciembre.



En lo que están unidos los presidentes cruceños es en no asistir a Cochabamba. La posición ya la conoce la FBF y de momento no hubo ninguna respuesta. A ellos también se sumarían Bolívar, Wilstermann y Aurora que también han protestado contra la FBF cuando se confirmó que no se les dará más dinero por la participación de Bolivia en la Copa América de Brasil. La FBF de momento mantiene la reunión para el viernes pese a las protestas.