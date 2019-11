Si no hay fútbol, me tengo que ir, afirma el seleccionador Reinaldo Rueda





14/11/2019 - 08:31:29

Página Siete.- El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, insinuó ayer que puede abandonar el cargo horas después de que los jugadores convocados decidieran no jugar el partido amistoso con la de Perú debido a la crisis social que afronta el país.



"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", afirmó el entrenador colombiano en una rueda de prensa.



"Si la material prima, que son los jugadores, no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar yo aquí se pierde", agregó.



El técnico comentó que el motivo actual está motivado por una situación social "atípica" pero se preguntó "cuándo se va a normalizar".



Agregó que para el partido amistoso con Perú no convocó jugadores de la Liga debido al parón que se registra desde el 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social que demanda reformas al Gobierno.



"No los convoco para que la liga se ponga al día, pero la Liga no juega. Entonces, ni están para al selección ni para sus clubes y estamos perdiendo todos y estoy perdiendo yo", lamentó.



En forma simultánea la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile anunció la suspensión de los partidos de los Campeonatos Nacionales que estaban programados para este fin de semana.



Rueda admitió que siente tristeza y rabia con una situación que se torna incierta de cara a las eliminatorias del Mundial, que comenzarán en marzo.



Rueda admitió que le sorprendió la decisión de los futbolistas de no jugar contra Perú.



Aseguró que antes de que llegaran a Chile para comenzar los entrenamientos había conversado con algunos y le habían mostrado su disposición de afrontar el partido.



Al parecer, una vez que aterrizaron en Santiago, se enteraron de primera mano de la situación, conversaron con sus familias y entre ellos cambiaron de opinión.



"Los jugadores llegaron con una gran disposición y se reunieron y tomaron esta decisión de solidarizar por todo lo que esta viviendo el país. Es algo muy respetable", dijo Rueda.



En cuanto a su parecer personal, comentó que, como extranjero, está "en una posición neutral".



El amistoso ante Perú es el único que tenía programado Chile en esta fecha FIFA porque el otro encuentro previsto inicialmente, contra Bolivia en casa, fue suspendido la semana pasada por las protestas sociales, que van por su cuarta semana y que han dejado ya al menos 20 fallecidos y miles de heridos.