Tucho Antelo deja Sport Boys y jugadores deciden no entrenar





14/11/2019 - 08:29:37

Opinión.- La situación de Sport Boys de Warnes es una de las peores. El entrenador del equipo Víctor Hugo Antelo decidió renunciar y los jugadores del primer plantel indicaron que no tienen las condiciones para seguir entrenando, pues se les debe hasta cinco meses de suelo, además que no tienen escenario para practicar.



Play Deportes y Tigo Sport, de Santa Cruz, informaron que Tucho determinó no seguir como estratega del club cruceño, esto ante la situación complicada del club. Eso llevó también a que los jugadores se pronunciaran e indicaran que las condiciones no están dadas para seguir trabajando. Asimismo, explicaron que no se presentarán a los compromisos del Clausura, en caso de que el torneo se reanude la siguiente semana.