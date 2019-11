Largas colas en Banco Unión después de tres días sin atención por conflictos







14/11/2019 - 08:15:40

Los Tiempos.- Después de tres días de hallarse con los servicios suspendidos por los conflictos sociales, el Banco Unión retomó ayer la atención y todas sus agencias y cajeros registraron largas colas de sus clientes que necesitaban el servicio de la entidad financiera.



El banco suspendió atención el sábado pasado y la restituyó ayer. En los días en que no hubo servicio, los usuarios estuvieron en apuros debido a que los cajeros automáticos no tenían dinero en efectivo.



El mensaje en diferentes cajeros era el mismo: “Este cajero no cuenta con efectivo que usted desea”, lo que preocupó y puso a los usuarios en apuros.



Otras entidades financieras tenían sus cajeros con efectivo y prestaron atención en sus agencias y sólo del Banco Unión suspendió actividades.



Ayer, las agencias de la calle San Martín y Uruguay, plaza Sucre, avenida Siglo XX y El Prado presentaban largas colas para atención, lo mismo que en cajeros automáticos.



La entidad financiera no emitió ningún comunicado sobre los días que no prestó servicio.



Combustible



La suspensión de actividades en el Banco Unión también puso en riesgo el abastecimiento de combustible debido a que los propietarios de surtidores no podían depositar a la cuenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el Banco Unión el costo por la compra de combustible.



El presidente de la Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri), Diego Ferrufino, indicó que si la entidad financiera no retomaba funciones, las estaciones de servicio podían haber quedado desabastecidas entre hoy y el viernes.



Antes de los conflictos sociales, las estaciones de servicio podían comprar combustible de YPFB en dos horas, pero hasta la semana pasada este abastecimiento demoraba 24 horas.



El cuello de botella estaba en sortear los bloqueos para realizar el depósito de pago de combustible y llevarlo hasta YPFB en el kilómetro 7 de la avenida Petrolera.



Se espera que, desde hoy, las actividades en banco y surtidores se regularicen.