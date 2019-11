YPFB Transporte baja envío de gas de 175 a 75 MMpcd al occidente







14/11/2019 - 08:13:28

Página Siete.- La estatal YPFB Transporte informó hoy en la tarde que la provisión de gas natural al occidente del país bajó de 175 millones de pies cúbicos día (MMpcd) a 75 MMpcd, debido a la suspensión de operaciones del gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC).



"YPFB Transporte informa que en condiciones normales el GCC transporta hasta 100 millones MMpcd, mientras que el Gasoducto Al Altiplano (GAA) transporta hasta 75 MMpcd, ambos ductos atienden la demanda del mercado del occidente del país. Por tanto la capacidad de suministro quedó restringida temporalmente a 75 MMpcd, cuya priorización es determinada por el ente regulador en coordinación con la comisión interinstitucional del GAA", informó el gerente General de YPFB Transporte, Wilson Zelaya.



Ante la consulta sobre el posible desabastecimiento en el envío de combustible a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, Zelaya respondió que la entrega se restringirá de forma temporal.



En horas de la mañana de este miércoles, la estatal petrolera anunció que el gasoducto Carrasco – Cochabamba, que transporta gas natural a los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar por una “intempestiva caída de presión” y por motivos aún no determinados, lo que puede derivar en un posible corte del servicio.



Este hecho fue replicado en las redes sociales, lo que ocasionó temor en los hogares en La Paz, por el posible desabastecimiento del combustible.



YPFB Tranporte también comunicó que un equipo especializado de atención de emergencias se trasladó al lugar, pero que los mismos no pueden llegar a la zona por los bloqueos que hay en las carreteras.



"Una vez llegue el equipo de mantenimiento al lugar, realizará la evaluación técnica y dará a conocer las acciones de reparación y el tiempo de restitución del servicio", insistió en conferencia de prensa.



Este medio intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para hablar sobre el tema, sin embargo no respondieron la solicitud. La ANH es el ente regulador del sector.