EL MAS se reúne de manera irregular y elige a Sergio Choque como presidente de Diputados







14/11/2019 - 07:40:38

La Paz.- Un sesión irregular en la Cámara de Diputados realizada la madrugada de este viernes, solo con la participación del MAS, elegió al diputado uninominal por El Alto Sergio Choque (MAS) como presidente de la Cámara Baja.



La sesión presidida por la diputada Susana Rivero, quien se había refugiado en la embajada de México luego de renunciar a su curul públicamente, contempló la presencia sólo de diputados masistas, ya que no hubo convocatoria general.



y anunció la elaboración de un proyecto de ley para ordenar que el Ejército boliviano retorne a los cuartales y deje a la Policía Boliviana la misión de preservar del orden público de manera pacífica.



“Debemos elaborar una ley de urgencia que haga que el Ejército que hoy está en las calles retorne a los cuartales; inmediatamente nos podremos a trabajar”, dijo en su discurso tras jurar en el cargo, en reemplazo del diputado Víctor Borda, quien renunció tras la quema de su casa y el secuestro de algunos familiares en medio de la revuelta popular en Potosí.



Choque anunció que la Asamblea Legislativa – que permanece bajo el control mayoritario del MAS – tiene toda la voluntad de pacificar el país, porque ya no quieren más muertos ni más heridos a consecuencia de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas del orden .



La bancada oficialista instaló sesión en horas de la noche a la cabeza de la diputada Susana Rivero en su calidad de primera vicepresidenta y sesionó sin la participación de la bancada opositora hasta pasada las 3 de la mañana porque se propuso completar la directiva, eligiendo a Henry Cabrera en lugar de Rivero.



En la misma sesión, fue aprobada la renuncia de Susana Rivero al cargo de primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y aseguró que la carta de supuesta renuncia que circuló en las redes sociales “fue el montaje de una firma echa en alguna computadora”.



Dijo que renunciaba al cargo en la directiva pero no a su mandato de diputada nacional. “Yo no abandono el barco jamás, me quedaré en mi curul. Estoy cediendo un lugar en la testera para que otro en mi lugar pueda ayudar para solucionar lo que está viviendo el país en las calles”, declaró.