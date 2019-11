Kaliman: No hubo una decisión impositiva a Evo





14/11/2019 - 07:24:04

Opinión.- El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en entrevista con CNN, explicó que no hubo una decisión impositiva al expresidente Evo Morales para que renuncie. Aclaró que no se dio un golpe de Estado y que los militares estaban acuartelados antes de sugerir su renuncia.



“Esta sugerencia en ningún momento tiene un sentido impositivo. Es una sugerencia que el mando le hace a su capitán de las Fuerzas Armadas por la situación que se está viviendo”.



Por otro lado, explicó que la decisión de apoyar a la Policía, fue consensuada con todo el Alto Mando Militar en una reunión.



“Grupos de inteligencia vieron a personas con armas de fuego en Challapata (Oruro). Se encontraron cartuchos de municiones en el sector. No sabemos a que sector pertenecen”.



Según Kaliman, se hizo un compromiso de no enfrentarse con la población.



“Nos embarcamos en la parte constitucional de la Armada para brindar apoyo. La carta del comandante de la Policía decía que fueron rebasados. Se la analizó y por eso es que se decidió salir a las calles y mantener el orden en la ciudad de La Paz y otras ciudades”.



Aclaró que las municiones que llevaron no fueron letales, solo antidisturbios y están en segunda y tercera línea, después de la Policía.