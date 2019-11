Jura un gabinete duro, de emergencia y con sello oriental







14/11/2019 - 07:22:14

Página Siete.- La presidenta Jeanine Añez posesionó la noche de este miércoles a 11 de los 20 ministros de su gabinete, en el que se pueden advertir rasgos de dureza y un sello oriental. Tres de los nombrados son de Santa Cruz y dos de Beni.



Los cruceños son José Luis Parada (Economía), Jerjes Justiniano Atalá (Presidencia) y María Elba Pinkert (Medio ambiente). Los benianos son Yerko Núñez (Obras Públicas) y Álvaro Coimbra (Justicia).



Entre los designados destaca la internacionalista Karen Longaric (sucrense), una de las pocas que no creía que fuera una buena idea demandar a Chile ante la Corte Internacional de La Haya, donde finalmente Bolivia perdió frente a Chile.



El rostro duro del gabinete lo representa el cochabambino Arturo Murillo, quien apenas fue posesionado dijo que los que están haciendo sedición “empiecen a correr”, entre los que citó a Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera, exintegrantes de las FARC y ciudadanos cubanos y venezolanos.



También se puede enmarcar en esta corriente el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, y la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dos duros críticos de las políticas de Evo Morales.



Los otros ministros son el de Trabajo, Vitaliano Mamani; ministro de Planificación; Carlos Díaz, y el ministro de Defensa, Fernando López Julio.



El gabinete es de emergencia porque no se trata de una transición normal, sino de un gobierno surgido de la protesta social y de la sucesión constitucional en ausencia definitiva del Presidente y del Vicepresidente.



Entre los nombrados no se identificó a ningún indígena.



Tal es así que la misma Añez dijo que no pudo completar este miércoles todo su equipo y que los demás integrantes serán posesionados este jueves.