Pary se va a Nicaragua y México asila exempleados







14/11/2019 - 07:16:40

El canciller de Evo Morales, Diego Pary, llegó ayer a Nicaragua, tres días después de que el exmandatario dejara la Presidencia del país.



“Nos sentimos también contentos, orgullosos, de recibir en nuestra Nicaragua al canciller del invicto pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pary”, dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.



Hasta su salida del país, no se conoció públicamente la renuncia de Pary.



Acogen a exempleados



La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, informó que su repartición diplomática acoge a 30 exfuncionarios y legisladores del Gobierno del MAS.



“Tenemos alrededor de unas 35 personas que han pedido asilo en la embajada, hay 30 personas asiladas dentro de la embajada de México en Bolivia. Unas solamente han sido de manera escrita, telefónica, que todavía no están en la residencia”, explicó la embajadora al periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, de una emisora radial.



Por cuestiones de seguridad, la diplomática mexicana se reservó la identidad de los asilados; sin embargo, señaló que se trata de exfuncionarios, legisladores y funcionarios del expresidente de Bolivia Evo Morales que esperan salvoconductos para viajar.



Mercado no especificó si el Gobierno mexicano reconoce o no a la presidenta Jeanine Áñez.