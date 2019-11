CRE pide a la Autoridad Eléctrica que no haya incremento de tarifas en Santa Cruz





13/11/2019 - 23:49:41

Santa Cruz.- La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R. L. informó este miércoles que el servicio de electricidad en Santa Cruz es normal y que ya ha presentado su estudio tarifario a la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) sin incluir ningún incremento en las diferentes categorías.



“Queremos aclarar a la población que estamos a la espera de la aprobación de la AETN de nuestro estudio tarifario, que ya fue presentado el mes pasado y que no contempla ningún incremento en el costo del kilovatio/hora de forma tal que beneficie a los usuarios del servicio de electricidad, en cumplimiento a los principios de accesibilidad, calidad y continuidad del suministro eléctrico”, dijo Miguel Castedo, presidente del Consejo de Administración.



Castedo explicó que, al ser CRE una institución regulada, para poder emitir la factura de pago a los consumidores y asociados, requieren que la Autoridad Eléctrica emita la correspondiente aprobación y así evitar especulaciones que puedan intranquilizar a la población.



No habrá cortes del servicio por falta de pago



Por su parte, el gerente general, Mario Carmelo Paz, manifestó que la Cooperativa cruceña, que cumple 57 años este jueves 14 de noviembre, mantendrá la iniciativa de no cortar el servicio eléctrico a los domicilios por falta de pago.



“Pese a que nosotros como distribuidora eléctrica debemos pagar puntualmente cada mes a las generadoras la energía que consume la población, mantendremos nuestro compromiso social y no se emitirán órdenes de cortes del servicio a aquellos usuarios que por distintas circunstancias se han atrasado y deben más de tres meses del servicio”, señaló Paz.



Asimismo, agradeció a la población por su colaboración durante los días de protesta ciudadana porque permitieron el paso de las unidades de emergencia. “Al poder pasar por los puntos de bloqueo nuestras camionetas pudieron llegar a solucionar las emergencias y los cortes intempestivos, por lo que pudimos mantener el servicio normal en la ciudad capital y provincias”, dijo Paz.



Entrega de becas CREando Valor



Ante los acontecimientos que mantuvieron a la población con protestas que culminaron ayer, las universidades necesitan más tiempo para calificar los más de 1500 exámenes de los postulantes. “La entrega de las 100 becas universitarias, CREando Valor que entregamos cada año el 14 de noviembre, día de nuestro aniversario, esta vez se realizará el próximo martes 10 de diciembre y el domingo 8 de diciembre se publicará la lista completa de ganadores”, anunció Miguel Castedo.