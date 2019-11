Ocho personas mueren a bala en conflictos del país







13/11/2019 - 19:28:28

Sucre, (ABI).- El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, informó que a la fecha diez personas perdieron la vida, de las cuales ocho fallecieron por proyectil de arma de fuego, en medio del conflicto que vive el país.



"El IDIF realizó la valoración forense de 10 cuerpos a nivel nacional, cuatro son de Santa Cruz, tres de Cochabamba, dos de La Paz y uno de Potosí. Del total de casos, ocho perdieron la vida por proyectil de arma de fuego", dijo Flores citado en un boletín institucional.



Flores explicó que en las últimas horas ocurrió el fallecimiento de Roberth C. S. de 20 años en la ciudad de Montero, Santa Cruz, y de acuerdo con el examen forense la causa de la muerte fue por traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego.



Asimismo, dijo que en Yapacaní se hizo la valoración forense de un cadáver no identificado de entre 16 y 20 años, y se concluyó como causa de la muerte traumatismo facio craneal, penetrante por proyectil de arma de fuego.



"En días pasados, producto de enfrentamientos en Montero, el IDIF realizó el examen forense de Marcelo R. T. S. y Mario S. quienes perdieron la vida por heridas a causa de un impacto de bala", añadió.



De igual manera, en los enfrentamientos en Betanzos, Potosí, Marcelino J. E. de 53 años perdió la vida por traumatismo facio craneal penetrante por proyectil de arma de fuego.



Según la nota de prensa, los cadáveres que fueron valorados en Cochabamba corresponden a Limberth G. V. de 20 años y de acuerdo con el examen forense la causa de la muerte sería por traumatismo encéfalo craneal grave con fractura y hundimiento de cráneo compatible con la aplicación de objeto contundente.



El segundo caso corresponde a Filemón S. D. de 45 años, quien fue encontrado en la zona EPI Sud de la capital y de acuerdo al examen forense habría sido maniatado a nivel de los pies y manos, estableciéndose como causa de fallecimiento asfixia por estrangulación a lazo.



El tercer cuerpo valorado en Cochabamba corresponde a Miguel L. G. de 24 años quien fue encontrado en el municipio de Sacaba y de acuerdo al examen forense la causa de la muerte fue por traumatismo Facio craneal por proyectil de arma de fuego.



Respecto a los fallecidos en La Paz y de acuerdo con la valoración realizada por el IDIF, Percy R. C. N. de 32 años perdió la vida por traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego y Beltrán P. C. A. de 21 años por traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego.