Aparece Adriana Salvatierra: Renunció, se asiló y ahora quiere volver al igual que Evo Morales







13/11/2019 - 15:38:24

La Paz.- Casi en simultaneo con las declaraciones de Evo Morales en México, la expresidente del Senado, Adriana Salvatierra, apareció este miércoles para "volver a trabajar", luego de renunciar, haberse asilado y querer retornar a la Asamblea Legislativa.



Salvatierra, quien renunció a su cargo tras la dimisión de Evo Morales a la presidencia, había desaparecido del escenario político por cuatro días. Hoy sorprendió a todos intentando ingresar a la Asamblea Legislativa a la fuerza.



Este intento se dio tras reunirse con la Brigada Parlamentaria del MAS en instalaciones del ex Banco Minero, donde los asambleístas se reunieron a puertas cerradas sin dar ningún informe de sus planes a la prensa.



Salvatierra dijo que durante estos días se encontraba en la embajada de México en Bolivia, luego de solicitar asilo a esa legación extranjera. Sin explicar su cambio de idea reapareció con una actitud agresiva y demandó a los efectivos del orden que los dejen pasar.



Increpó a un coronel de la policía para que diga quien instruyó que “no se les permita el paso”, y afirmó “que se estaba impidiendo el ingreso a la fuentes de trabajo de los parlamentarios”, según un video de Unitel.



Quienes la acompañaban llamaban a la prensa para que vean como era golpeada, pero en un video enviado por la misma gente del MAS se ve que Salvatierra intentar forzar un ingreso y gente se avalanza sobre el policía.



Al ser consultada por medios de comunicación sobre su renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, Salvatierra señaló “que eso no importa”, y no brindó ninguna explicación sobre esa decisión, hecha pública en pasados días.



Ante la posición de las fuerzas de seguridad y su fallido intento de ingresar al edificio del Congreso Nacional,, Salvatierra al igual que los parlamentarios del MAS y funcionarios del legislativo, retornaron a las instalaciones del ex Banco Minero, ubicadas a una cuadra de la plaza Murillo y del Palacio de gobierno, luego que la senadora renunciante afirmó que La Policía impide el paso de los asambleístas del MAS al parlamento nacional para poder sesionar en el Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



La reaparición de Salvatierra coincide con el reinicio de las protestas que afines al MAS de El Alto protagonizan este miércoles en la ciudad de La Paz, así como con los bloqueos de carreteras por cocaleros y por el anuncio de Morales de volver a Bolivia si se lo piden.