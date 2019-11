Diez organizaciones de militares retirados piden medidas extremas para el cese de la usurpación en Venezuela







13/11/2019 - 13:44:47

Infobae.- Un grupo de diez agrupaciones integradas por militares retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hicieron un documento conjunto para presentarlo ante el país, denunciando en la FANB “la violación del juramento ante la bandera de apoliticismo y entrega a la patria y sus instituciones y jamás a persona o agrupación alguna”, destacando que ello “ha generado graves problemas de pertenencia a los miembros de las diferentes fuerzas que la integran, por lo que observamos una alta tasa de solicitudes de baja, deserciones y abandono del servicio por parte de oficiales y tropas y la falta de orgullo por el porte del uniforme que siempre caracterizó a sus miembros”.



Las diez organizaciones militares son: el Frente Institucional Militar (FIM), representada por el V/A Rafael Huizi Clavier, Grupo Pichincha con el GB (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, Alianza Militar por Venezuela y Tercer Factor con el GD (Ej) Rafael Montero Revette, Grupo de Análisis Militar del V/A Carlos Ramos Flores, Fundación Orión de C/A Elias Buchszer Cabriles, la Comisión de Reinstitucionalización de la FAN con V/A Jesús Enrique Briceño García, C/A Elías Buchszer Cabriles de Despertar Ciudadano, Fundación por la Libertad de Venezuela del C/A Carlos Molina Tamayo y la Federación de Pensionados Militares en el exterior con el Tte (GN) José Antonio Colina.



Dicen los oficiales que “nuestra constitución en su preámbulo y en su contenido establece claramente la conformación del país como: democrático, integrado y con relaciones de respeto con la comunidad internacional, respetuoso de los derechos humanos y con una Fuerza Armada Nacional que se debe solo al pueblo y no a personas, con prohibición absoluta de tomar partido por parcialidades políticas y la clara misión de resguardar la integridad del territorio y la seguridad de la población”.



Denuncian la integración de la Milicia a la institución armada, a la vez son enfáticos al decir “nosotros oficiales en situación de retiro de la FAN, agrupados en diferentes organizaciones de profesionales militares, denunciamos que esa Fuerza Armada Nacional desvirtuada, participa activamente en las actividades políticas y de adoctrinamiento por parte del partido que usurpa funciones de gobierno y permite la ocupación del suelo patrio por elementos armados enviados desde Cuba, insurgentes de Colombia y terroristas provenientes de países del Medio Oriente”.



Todo ello, según dicen, “sin contar las tropas rusas que supuestamente solo se emplean en hacer mantenimiento a las armas adquiridas en ese país”.



“Adicionalmente, esa fuerza armada participa en tropelías políticas impuestas por unas supuestas autoridades, atentando contra la vida y seguridad de la población a la que ha causado gran número de muertos y heridos, sirve de carcelero y déspota opresor de cientos de presos políticos civiles y militares”.



Aseguran que ese grupo ha organizado grupos de choque denominados colectivos que se pasean por las calles del país exhibiendo sus modernos armamentos y robando y secuestrando impunemente a la población inerme y ha privado de libertad y torturado hasta causar la muerte a ciudadanos, incluyendo a miembros de la Fuerza Armada Nacional, por considerarlos disidentes.



Crítica al Foro de Sao Paulo



El número de alto oficiales de las diez organizaciones, destacan que “del denominado Foro de Sao Paulo surgieron directrices para activar el caos y las revueltas en los países democráticos de la región con el objeto de desestabilizarlos”, asegurando que así lo han reconocido los principales voceros de la usurpación y el partido que usurpa el gobierno, quienes las aúpan y celebran como una gran victoria de ese foro.



A su juicio esa actividad “demuestra el carácter intervencionista del gobierno instaurado en el país y el peligro de invasión al que nos hacen merecedores, siendo la fuerza armada nacional bolivariana copartícipe de la misma”.



Reiteraron el “reclamo por el rotundo fracaso de las políticas económicas adoptadas en contra del bienestar, alimentación y salubridad de nuestro pueblo que se ha visto, como nunca antes, inmerso en la escasez, la miseria, el hambre que le ha obligado a acudir a los basureros en busca de comida, a sufrir de enfermedad sin atención médica, a morir de mengua y a migrar bajo las peores condiciones, abandonando familia y propiedades para someterse al escarnio y desprecio de los xenófobos existentes en muchos países”.



“Además, se ve expuesto al malestar y los daños morales y materiales por la falta y mala calidad de servicios públicos como agua, electricidad, gas, salud, transporte y educación. No escapan de esta realidad nuestros cuarteles, instalaciones militares, oficiales activos y en situación de retiro, tropas y sus familiares, cuyos reducidos presupuestos de miseria no le alcanzan para proporcionarse una vida y alimentación digna, sin que los mandos de esa Fuerza Armada exijan a los entes correspondientes, las medidas necesarias para corregir tan grave anormalidad”.



Exhortaron a los diputados a la Asamblea Nacional y miembros de los diferentes poderes públicos legítimos, para que junto a Juan Guaidó “como Presidente Encargado de la República, activemos las acciones que nos permitan el tan ansiado cese de la usurpación como paso inicial para salir de la tiranía. Para lograrlo debemos acudir a las más extremas medidas en razón a la urgente necesidad de liberarnos, incluso la solicitud de ayuda militar de una coalición internacional, que será necesaria si los corruptos delincuentes que están en los altos mandos de la fuerza armada nacional bolivariana persisten en su actitud entreguista y servil ante las directrices de Cuba y de quienes usurpan cargos en el gobierno del país”.



“No necesitamos elecciones amañadas antes de cumplir las disposiciones constitucionales que las rigen, ni la cohabitación, ni estériles e inútiles diálogos o negociaciones, es la salida inmediata de los usurpadores lo que pedimos”.



Consideran que es imprescindible unirse y excluir “las diferencias ideológicas y apetencias personalistas que nos puedan separar, hasta conformar un sólido bloque unitario, capaz de presentar una fuerte resistencia física que, con demostraciones de calle y con toda la capacidad mediática de la que dispongamos, logre el objetivo deseado de una Venezuela libre y democrática”, finalizan diciendo.