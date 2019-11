Nicolás Maduro intentó influenciar en las FFAA de Bolivia para que Evo Morales vuelva







13/11/2019 - 12:38:45

Venezuela.- El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, intento influenciar en las Fuerzas Armadas de Bolivia para que no permitan "el golpe" y vuelva Evo Morales al gobierno.



“Hago un llamado a las fuerzas militares de Bolivia. Le he dicho a Padrino López que se comunique con el general Kaliman, y le transmita un mensaje: No repriman, no asesinen, restituyan el estado de derecho. Basta de golpe. Evo es el único que puede garantizar la estabilidad”, expresó Maduro en un discurso.



“Hago un llamado al Alto Mando de Bolivia para que tengan conciencia. El mundo los está viendo y la historia los juzgará. Escuchen la voz de la historia. Su comandante en jefe se llama Evo Morales y deben restituirlo al poder”, agregó Maduro.



“El pueblo de Bolivia no tiene miedo y todo esto puede conducir a una guerra civil. Los militares deben ver esto”, afirmó el dictador venezolano pretendiendo azuzar a los bolivianos a un enfrentamiento.



“Acabo de conversar con Evo y le mandó un saludo a los venezolanos, dijo que está firme y que regresará hecho millones”, aseguró el líder chavista ante su audiencia.



Después, se refirió también a las condiciones de la renuncia de Morales el domingo pasado, y aseguró que “Evo sigue siendo el presidente porque la Asamblea no ha visto la renuncia, pequeño detalle".



“Le dije ahorita a Evo por teléfono que es ilegal su renuncia con un fusil en la cabeza. ¡Imagínense que la asamblea se reúna y diga que no aceptan la renuncia! Evo es el presidente de Bolivia en el exilio”, concluyó.