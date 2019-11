Turba incendia un supermercado y el siniestro se expande a las casas vecinas







13/11/2019 - 12:27:52

Infobae.- Mientras que en Santiago de Chile los carabineros se enfrentaban a los miles de manifestantes que paralizaron al país mediante una huelga general, en la comuna de Arica, en el norte del país, las calles ardían. Alrededor de 100 manifestantes, cubiertos por mascaras y pañuelos, saquearon e incendiaron un supermercado local. Las casas aledañas al incendio debieron ser evacuadas y todavía no se han reportado heridos.



El supermercado de la cadena “Líder” quedó completamente consumido por las llamas que rápidamente se expandieron hasta las casas de los residentes del vecindario. Según una radio local Meganoticias, el siniestro ocurrió en el vecindario Diego Portales y todos los bomberos de la comuna tuvieron que acudir al rescate. A pesar de que las viviendas no quedaron destruidas por el fuego como el supermercado, los residentes tuvieron que ser evacuados hacia un centro de convenciones local. El alcalde de la ciudad, Gerardo Espíndola, quien habló por la radio Bío Bío, dijo que “al menos 4 o 5 casas" habían sido alcanzadas por las llamas.



El incendio fue provocado por los manifestantes que violentamente saquearon al supermercado y presuntamente comenzaron el fuego desde adentro del local. Ante la falta de la respuesta policial, la mayoría de los vecinos se resguardaron en sus casa pero algunos salieron a las calles a filmar lo que ocurría.



En varios videos posteados en redes sociales, se pueden observar a decenas de personas saliendo del supermercado con productos robados. Según algunos usuarios de Twitter, los carabineros se retiraron cuando la manifestación se tornó violenta, lo que permitió que la turba de más de 100 personas saqueara el lugar.



En las imágenes también se puede apreciar la inmensa magnitud del incendio, con una columna de humo extendiéndose varios metros hacia arriba.



El hecho es uno de los cientos de disturbios que han ocurrido en el país desde que las masivas manifestaciones en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera comenzaron hace cuatro semanas. Justamente el martes por la noche, el presidente le pidió a sus ciudadanos que se acabaran las protestas a través de un compromiso social por la paz, la justicia y la promesa de una nueva Constitución, lo que llamó “tres acuerdos”.



“La grave situación que vive nuestro país desde hace ya cuatro semanas exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces, y actuar con la grandeza y el patriotismo que las circunstancias nos exigen, para poder completar estos tres grandes acuerdos”, dijo en una conferencia de prensa en el Palacio de la Moneda.



“Tenemos que empezar por el acuerdo por la paz, y aquí cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque sin ella el acuerdo por la Justicia y por la nueva Constitución, no van a poder avanzar ni llegar a buen puerto”, concluyó en mandatario.