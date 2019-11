Gasoducto Carrasco-Cochabamba deja de operar y temen corte en el Sumistro de gas a tres departamentos







13/11/2019 - 11:31:05

La Paz, (ABI).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó el miércoles que el Gasoducto Carrasco-Cochabamba, que transporta gas natural con destino a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar debido a una intempestiva caída de presión por motivos aún no determinados.



"Se comunica a la población que aproximadamente a horas 18:50 del 12 de noviembre de 2019, el Gasoducto Carrasco-Cochabamba que transporta gas natural con destino a los mercados de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar por una intempestiva caída de presión por motivos aún no determinados", informó YPFB en un comunicado de prensa.



Según la estatal petrolera, el sistema de control automático aisló el tramo afectado, comprendido entre las válvulas de Villa Tunari y Lima Tambo, en el KP 131+870, donde se calcula se dio el evento, por lo que existe la probabilidad de suspensión del servicio de suministro de gas natural de manera temporal.



YPFB informó que el equipo especializado de atención a emergencias fue activado.



No obstante, actualmente se presentan dificultades para trasladarse a la zona por los bloqueos de carreteras.



"Luego de una evaluación técnica se informará sobre las acciones de reparación y tiempo de restitución del servicio", indicó YPFB.