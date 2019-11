Crece la incertidumbre sobre el futuro del torneo Clausura







13/11/2019 - 08:56:43

Los Tiempos.- La reunión de Consejo Superior de la División Profesional que debía desarrollarse hoy (10:30) en el salón del aeropuerto quedó suspendida hasta nuevo aviso por los conflictos sociales reinantes en el país, generando una gran incertidumbre sobre el futuro del torneo Clausura 2019.



“A través de la circular FBF/120 de fecha 8 de noviembre se convocó a Consejo Superior de la División Profesional en la ciudad de Cochabamba el próximo 13 de noviembre; en razón de que el conflicto político y social se agudizó actualmente en nuestro país se posterga la reunión citada que, hasta que las condiciones y garantías se restablezcan en el país, el Consejo de la División Profesional se llevará a cabo inmediatamente”, explica la misiva firmada por César Salinas, titular de la FBF, y Freddy Téllez, director general ejecutivo del ente federativo.



En la antesala de la misiva enviada a los 14 clubes, la situación queda en plena incertidumbre y mucho más porque la situación del país aún no llega a una paz social definitiva.



La solución planteada por algunos clubes y recomendada por la Conmebol es terminar el torneo para distribuir por mérito deportivo todos los premios internacionales para 2020.



Otra opción, quizás la menos adecuada, es concluir el torneo y definir los premios en base la tabla acumulada al momento. Esto puede derivar en una discusión sobre el premio de Copa Libertadores 2, y si Wilstermann es declarado campeón al ser el primero del certamen.



La tercera postura pasa por finalizar la temporada y otorgar los premios internacionales en base a la tabla acumulada del torneo Apertura y obviar los puntos del Clausura. Esta propuesta generó más rechazos de varios clubes que pueden ser afectados.



Lo propio pasa por el descenso de categoría: cumplir con el torneo o suprimirlo. Hay voces que piden 16 clubes para 2020.



PREMIOS 2020



Si el torneo se da por finalizado

Copa Libertadores



1- Bolívar (Campeón Apertura)

2- Wilstermann (Campeón Clausura)

3- The Strongest (2do Acumulada)

4- Nacional Potosí (3ro Acumulada)



Copa Sudamericana



1- Blooming (5to Acumulada)

2- San José (6to Acumulada)

3- Oriente P. (7to Acumulada)

4- Always Ready (8vo Acumulada)



Si el torneo va por la acumulada (Sólo Apertura)

Copa Libertadores



1- Bolívar (Campeón Apertura)

2- The Strongest (2do Acumulada)

3- Nacional Potosí (3ro Acumulada)

4- Blooming (4to Acumulada)



Copa Sudamericana



1- San José (5to Acumulada)

2- Wilstermann (6to Acumulada)

3- Oriente P. (7to Acumulada)

4- Guabirá (8vo Acumulada)



Si el torneo va por la acumulada (Apertura y Clausura)

Copa Libertadores



1- Bolívar (Campeón Apertura)

2- The Strongest (2do Acumulada)

3- Nacional Potosí (3ro Acumulada)

4- Wilstermann (4to Acumulada)



Copa Sudamericana



1- Blooming (5to Acumulada)

2- San José (6to Acumulada)

3- Oriente P. (7to Acumulada)

4- Always Ready (8vo Acumulada)