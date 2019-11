Wilstermann: Si el torneo vuelve, hay que respetar el fixture







13/11/2019 - 08:54:31

Opinión.- El vicepresidente ejecutivo de Wilstermann, Renán Quiroga, expresó ayer que si las condiciones están dadas y se reanuda el Campeonato Clausura de la División Profesional, la posición aviadora será “respetar el calendario de la competencia y reanudarla desde la fecha en que inició la suspensión por los conflictos sociales”.



En consecuencia, el certamen nacional volvería con la disputa de la jornada 17. Por ende, el Imperio Escarlata visitaría a Always Ready en el estadio Municipal Villa Ingenio de El Alto.



El Hércules tendría que afrontar ese partido con la baja del defensor qhochala Edward Zenteno por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Además, los paraguayos Arnaldo Giménez (arquero) e Ismael Benegas (zaguero central) están en “capilla” con cuatro amonestaciones.



“Por supuesto que todo está sujeto a la resolución completa de la situación del país. Necesitamos garantías para el traslado de nuestros jugadores, el cuerpo técnico y todos los temas de logística”, dijo Quiroga en un contacto telefónico con EL LÍDER.



El directivo de la institución cochabambina señaló que el plantel “tendrá que estar listo para una intensa maratón de partidos”, a causa de las seis fechas perdidas.



“Ha sido casi un mes sin fútbol, el plantel no pudo entrenar con regularidad, pero si la programación contempla jugar cada 72 horas, tendremos que hacerlo para lograr nuestro objetivo, que es el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2020”.



El equipo no trabajó ayer, debido a la convulsión social registrada en la Llajta estos días.



Respecto al tema salarios, Quiroga señaló que la directiva cumplió hasta el sueldo de agosto. Lo demás se ha visto afectado por el largo tiempo sin partidos en el estadio Félix Capriles. El último fue el 18 del pasado mes, ante Real Potosí, con triunfo rojo (3-1).



La Comisión Técnica Tansitoria de la División Profesional prevé llevar adelante el Consejo Superior entre hoy y mañana después de que la senadora beniana Jeanine Áñez asumiera anoche como presidenta interina del país y el dirigente cívico Fernando Camacho anunciara el cese a las medidas de presión (bloqueos).



La FBF también tiene planificado transmitirles a los delegados de los 14 clubes la recomendación que la Conmebol le hizo al presidente César Salinas, de “culminar el torneo Clausura”.



Rolando Aramayo, miembro del Ejecutivo de la FBF, indicó que los plazos “alcanzarán para cumplir con el fixture”.