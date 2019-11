Por conflictos, Alcaldía busca ampliar plazo para impuestos en Tarija







13/11/2019 - 08:35:15

El País.- Como consecuencia de la coyuntura actual que atraviesa Bolivia y el departamento de Tarija, tanto las entidades bancarias y las instancias públicas encargadas de las recaudaciones económicas por concepto de impuestos u otras cargas, buscan las formas para que la población en general pueda cancelar sus deudas a través de ampliaciones en los periodos correspondientes.



En el marco de la Ley de Regularización de Deudas Impositivas o “Ley del Perdonazo”, el último día para que la población realice el pago de sus impuestos o deudas, fenece el 31 de diciembre de la presente gestión.



Frente a esto, el secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal de Tarija, Diego Ávila Navajas, señaló que a raíz de la coyuntura en el municipio de Cercado, solicitarán al ente legislativo municipal, la elaboración de una resolución que amplíe los plazos con el fin que la ciudadanía pueda regularizar sus pagos y deudas en la Dirección de Ingresos Municipales.



“Sobre todo en el tema del ‘perdonazo’ se han establecido unas fechas, estas fechas se estarían cumpliendo en los próximos días, entonces lo que vamos a pedir al Concejo Municipal de Tarija es que elabore una nueva resolución ampliando ese plazo a fin de año”, dijo.



La normativa en general, establece en cinco periodos durante la gestión 2019, los plazos para cancelar los pagos a impuestos por bienes inmuebles y vehículos; la etapa de descuentos feneció el 3 de octubre con descuentos de un 5 por ciento a la población.



Los motivos para la ampliación, según Ávila, se deben a que muchas personas no pudieron solicitar la documentación correspondiente para realizar los trámites y así cancelar sus deudas tributarias, además, el paro cívico movilizado, impidió el traslado de la población hasta las oficinas correspondientes para dichos pagos.



Fedjuve pide ampliación



Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas Urzagaste, tomó conocimiento sobre las acciones para lograr esta ampliación en los plazos para el pago de impuestos municipales y concordó con la decisión de la Alcaldía.



Varias instituciones y ciudadanos, debido a las movilizaciones que se realizaron en los últimos días, solicitaron a la máxima representación vecinal, dicha ampliación en los plazos por lo que se espera que el Concejo Municipal de Tarija, pueda viabilizar la elaboración de dicha resolución que avale esta acción.



“Me parece muy bien que se haga esta solicitud ya que mucha gente no ha podido alcanzar el tiempo y en definitiva necesitamos más tiempo para pagar impuestos, sobre todo cuando estamos pasando estos momentos de muchas medidas y mucha gente está a la espera de esta ampliación”, declaró.



Plazos con rebajas para pago de impuestos expiraron



Los periodos para que la población cancele sus impuestos municipales con algún descuento, fenecieron. Hasta el 7 de marzo se tenía un descuento del 15 por ciento, posteriormente hasta el 6 de mayo de un 10 por ciento, y hasta el 3 de octubre un 5 por ciento. Desde esa fecha hacia adelante las cancelaciones no cuentan con ninguna rebaja.



Sin embargo, en el marco de la Ley de Regularización de Deudas Impositivas o “Ley del Perdonazo”, las personas que son mayores de 60 años, cuentan con el beneficio de un descuento en un 20 por ciento en cualquiera de los casos y sin excepciones.



La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Cercado, desde el 5 de noviembre, fecha en la que entró en vigencia la ley aprobada por el Concejo Municipal de Cercado, hasta el 31 de diciembre del 2018, recaudó un total de 1,5 millones de bolivianos. Asimismo, las cifras con las que cerró esta gestión, esta dirección registró una recaudación total de 150 millones de bs.



En un nuevo informe presentado en dicha dirección municipal, reveló que en el mes de abril se logró recaudar 60 millones de bs por parte de los contribuyentes en Cercado. El objetivo principal de la “Ley del Perdonazo” recae en que la población pueda regularizar su situación por deudas acumuladas, evitando sanciones como el congelamiento de sus cuentas, embargos o remates.



La normativa, desde su aprobación contempla dos años de vigencia, es decir, los descuentos serán hasta el 31 de octubre del 2020 y contempla las deudas impositivas que los ciudadanos acumularon desde la gestión 2009.



Los beneficiados en el municipio de Cercado son 22 mil personas, mismas que pueden acogerse a los beneficios enmarcados en la normativa.