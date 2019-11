Usuarios piden en redes sociales la unidad de Bolivia a través de videos emotivos







Los Tiempos.- La música puede sensibilizar a las personas para que reflexionen sobre lo que sucede a su alrededor o a la gente que es discriminada por diferentes razones.



Son más de tres semanas que Bolivia se encuentra en uno de sus mayores conflictos sociales y las personas se expresan de distintas maneras. Durante estos últimos días, específicamente en redes sociales, los usuarios comparten videos emotivos con el objetivo de promover la paz y unidad en el país, afirmando que todos somos hermanos.



“Yo no soy diferente, caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar. Yo no soy diferente, por mis venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos vamos a ir cerrando todas las heridas”, son algunas estrofas de la canción “Yo no soy diferente”, del cantautor peruano Gian Marco y que fue usada para crear un video que muestra en imágenes la cultura y diversidad de Bolivia, así como también los últimos conflictos que dejan una herida en el país.



Desde Carlos Mesa, pasando por el ahora expresidente Evo Morales, hasta el representante cívico Luis Fernando Camacho, se muestran en el video con el objetivo de concientizar sobre la diversidad en la forma de pensar, estilos de vida, región y condición social, que sin importar el lugar todos merecen respeto.



Aunque se desconoce al autor que editó el video (https://www.youtube.com/watch?v=EAsjn42sbx8), varios usuarios lo están compartiendo en sus redes sociales pidiendo pacificar el país.