Jeanine Áñez: Evo Morales se fue porque no se atrevía a responderle al país





13/11/2019 - 08:11:05

Infobae.- La senadora opositora Jeanine Áñez, quien este martes asumió la Presidencia interina de Bolivia, dijo que Evo Morales, ahora en calidad de asilado en México, “se fue porque no se atrevía” a responderle al país.



“El presidente Morales se fue porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país, ese fue un acto cobarde (...) ahora está en México queriendo verse como una víctima y queriendo engañar al mundo entero diciendo que lo que hubo en Bolivia fue un golpe”, afirmó Ánez en una entrevista con CNN en Español.



A la denuncia de Morales de que ha tenido lugar “el golpe más artero y nefasto de la historia”, Áñez dijo que todo eso es “tan falso como falsas fueron las elecciones” del 20 de octubre de las que resultó ganador el ex presidente, entre denuncias de fraude que desataron una oleada de violencia que dejó 8 muertos y unos 500 heridos.



La nueva presidente reiteró que “lo que ha sucedido es una sucesión” y que ella está “ocupando el puesto que le corresponde”, y en ese sentido tras una reunión con el mando militar fue reconocida como presidenta de Bolivia.



Subrayó que actuó según se establece en la Constitución y asumió la Presidencia interina porque “no podía haber ausencia del Estado” ante los actos de “vandalismo en la calle”.



“La demanda de la sociedad era pacificar a Bolivia. No podíamos ser indiferentes a la situación que nos dejó Evo Morales”.



Como boliviana dijo que “no deja de sentir preocupación por la situación; que tiene información que en Cochabamaba, de donde es originario Morales, se registraron hechos muy graves”, por lo que considera que amerita otra atención especial.



La abogada, de 52 años, sostuvo que se conformará un Tribunal Supremo Electoral (TSE) “probo con gente meritoria que no tenga que estarle dando cuentas a un partido político de la manera más vergonzosa” y que convoque a elecciones pronto.



“Esto era lo que el país buscaba la pacificación, el estado de derecho, el respeto al voto del ciudadano con boliviano y ese es el compromiso que yo he hecho con mi país”, afirmó.



Finalmente sobre la decisión de México de otorgar el asilo a Morales dijo que “ojalá que los mexicanos no pasen por estas situaciones tan desafortunadas (...) solo por el hecho de reclamar que se respete el voto. Porque así son los socialistas, utilizan los mecanismos democráticos y luego se aferran al poder (...) se termina la institucionalidad democrática”, agregó.



Jeanine Áñez llega al poder de forma provisional en un país convulso, con los militares en las calles, ocho muertos y cerca de quinientos heridos desde las fallidas elecciones del 20 de octubre, en una de las peores crisis de la historia reciente de Bolivia.