La Fiscalía informa que se registraron siete muertos durante los conflictos en el país







13/11/2019 - 07:57:54

El Deber.- La Fiscalía General del Estado hizo conocer este martes que se registraron siete muertes en el país durante los conflictos sociales. Según el informe, dos personas murieron en La Paz, dos en Santa Cruz y tres en Cochabamba.



“Todos estos casos serán investigados hasta establecer la verdad material y encontrar a los autores para que sean sancionados de acuerdo a ley; asimismo, hacemos un llamado a la población para recuperar la calma y tranquilidad. Esperamos que estos hechos, que dejan luto en nuestra sociedad, no se repitan más”, dijo Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, mediante un comunicado.



En La Paz, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Percy R. C. N. (32 años) perdió la vida por traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego, y Beltran P. C. A. (21) por traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego.



El director del IDIF, Andrés Flores, informó que de los cadáveres que fueron hallados en el departamento de Cochabamba, el primero corresponde a Limberth G. V. (20) y de acuerdo al examen forense la causa de la muerte sería por traumatismo encéfalo craneal grave, con fractura y hundimiento de cráneo compatible con la aplicación de objeto contundente.



El segundo caso corresponde a Filemón S. D. (45), quien fue encontrado en la zona EPI Sud de la capital y de acuerdo al examen forense habría sido maniatado a nivel de los pies y manos, estableciéndose como causa de fallecimiento asfixia por estrangulación a lazo. El tercer cuerpo hallado en Cochabamba corresponde a Miguel L. G. (24), quien fue encontrado en el municipio de Sacaba y de acuerdo al examen forense la causa de la muerte fue por traumatismo facio craneal por proyectil de arma de fuego.



En Santa Cruz, Marcelo R. T. S. y Mario S. murieron en enfrentamientos entre bloqueadores y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).